Életveszélyessé vált a természetes vizek jegén tartózkodni az enyhülő időjárás miatt. Több ember és állat is bajba került az elmúlt napokban – figyelmeztet a Rendészeti Államtitkárság.

Siófokon kora délután a parttól ötszáz méterre korcsolyázott egy 51 éves nő, amikor az egyenetlen felületen elesett és beszakadt alatta a jég. Bal lába elmerült, hallotta a csont reccsenését. Hívta a tűzoltókat, akik létrát helyeztek a jégre, így tudták megközelíteni, majd mentőboardra fektették és a partra mentették. A mentők a Siófoki Kórházba vitték, ahonnan begipszelt lábbal távozott budapesti lakásába – írták a Facebook-oldalukon. Az esetről videó is készült.

Nem sokkal később Fonyódon is beszakadt a jég: a Panoráma strand mólójától 15-20 méterre egy 17 éves, asztmás fiú alatt tört meg a jégréteg, miközben édesanyjával sétált a befagyott tavon. Édesanyja ki tudta húzni a vízből a mellig elmerült fiatalt, de a rianáson már nem mertek átmenni, segítséget kértek. A tűzoltók létrát fektettek a jégre, így tudták kimenteni és a partra kísérni mindkettőjüket. A fiatalembert a mentők megvizsgálták, kihűlés elleni fóliába tekerték, majd a Siófoki Kórházba szállították. A kórházban visszamelegítették, hazamehetett budapesti otthonába.

Az enyhülés miatt nemcsak emberek, hanem állatok is veszélybe kerültek

Hatvan külterületén, a Zagyva vasúti hídja közelében egy német juhász rekedt a jeges folyóban. A kutya a jég szélén kapaszkodott, de önerőből nem tudott kimászni. A tűzoltók létra és mentőkötél segítségével emelték ki, az állat sértetlenül megúszta az esetet.

Tragikus kimenetelű mentésre is sor került Balatonfenyvesen, ahol a parttól mintegy 500 méterre egy border collie alatt szakadt be a jég. A kutya a jég alá került, és nem találta meg azt a léket, ahol beszakadt. A tűzoltók feltörték a jeget és kiemelték, de az életét már nem lehetett megmenteni.

A hatóságok ismét hangsúlyozzák: az enyhülő időjárás miatt a jég gyorsan veszít teherbírásából, ezért a természetes vizek jegén tartózkodni életveszélyes.