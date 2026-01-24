Egy rövid videó közel 1,5 millió megtekintéssel futott fel a közösségi médiában, miután egy látszólag abszurd jelenetet örökített meg Auckland egyik utcáján – írja egy helyi lap. A felvételen egy önkormányzati megbízott látható, amint fákat locsol egy víztartályos teherautóból – miközben körülötte szakad az eső, és az utcán már áll a víz.

A videó az Új-Zélandot sújtó súlyos viharok idején készült, amikor evakuálásokat rendeltek el, autópályákat zártak le, és több térségben rendkívüli állapot lépett életbe.

Eközben kiderült, az új-zélandi rendőrség szerint valószínűleg nincs túlélője annak a földcsuszamlásnak Új-Zélandon, amely egy forgalmas kempinget sújtott az ország Északi-szigetén csütörtökön. Hivatalosan hat ember, köztük két tinédzser tűnt el a természeti katasztrófában.

A locsolással kapcsolatos reakciók hatására az önkormányzat hivatalos vizsgálatot indított.

Richard Hills, városi tanácsos elismerte, hogy a látottak „egyértelműen nem felelnek meg a jó gyakorlatnak”, és működési hibáról van szó. A városvezetés ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a lakosságot: a fákat gondozó vállalkozó fix díjas szerződéssel dolgozik, így az eset nem jelentett extra költséget az adófizetőknek.

A tanácsnok arra is kitért, hogy önmagában nem példa nélküli, ha fákat esőben öntöznek. Enyhe nyári csapadék esetén ugyanis a víz gyakran nem jut el az újonnan ültetett fák mélyebb gyökérzetéhez, így ezeket esőben is öntözni kell.