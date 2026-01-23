Március 21-től kezdődően az eddigi heti 9-ről 13-ra emeli a Pozsony és Kassa között közlekedő járatainak számát a Wizz Air. A pozsonyi repülőtér közölte, a járatok naponta kétszer, egy reggeli és esti indulással közlekednek majd, a szerdai nap kivételével minden nap.
A Paraméter azt írja, az egyirányú jegyek ára 18,89 eurónál, azaz körülbelül 7200 forintnál kezdődik, míg a retúrjegyeké 37,78 eurónál, vagyis nagyjából 24 ezer forintnál. Azonban ennél akár jóval magasabbak is lehetnek az árak.
Vera Jardan, a Wizz Air vállalati kommunikációs menedzsere azt mondta, már most meghaladta az előzetes várakozásaikat a járat iránti kereslet.
A november 21-e óta működő összeköttetést a lap szerint egyetlen kereskedelmi légitársaság sem akarta működtetni, ezért jelentős támogatással szállt be az állam a működésbe.
