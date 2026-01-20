Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy nem kíván részt venni Donald Trump új, a gázai rendezésre létrehozott „béketanácsában”, mert Párizs szerint a kezdeményezés túlmutat a térség újjáépítésén, és alááshatja az ENSZ szerepét a konfliktus kezelésében. A francia elnöki hivatal szerint Macron nem támogatja a testületet jelenlegi formájában.

Trump erre azonnal reagált: Floridában újságíróknak azt mondta, hogy

ha Franciaország kimarad, akkor 200 százalékos vámot vet ki a francia borokra és pezsgőkre. A volt amerikai elnök kijelentette, hogy ezzel kíván nyomást gyakorolni Macronra, és bírálta a francia elnök politikai súlyát is.

A tervezett béketanácsba Trump több világvezetőt is meghívott, köztük orosz és más nagyhatalmi szereplőket. Franciaország azonban egyelőre elutasítja a részvételt, ami újabb diplomáciai és kereskedelmi feszültséget vetít előre Washington és Párizs között.

Orbán Viktor miniszterelnök január 18-án jelentette be, hogy elfogadta Donald Trump személyes felkérését a testületben való részvételre. A kormány a meghívást a magyar „békepolitika” nemzetközi elismeréseként értékeli.