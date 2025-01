Donald Trump megválasztott amerikai elnök hétfőn teszi le a hivatali esküjét, amelyre, és az ahhoz kapcsolódó rendezvényekre számos ismert sztár jelezte részvételét. Legutóbb, Joe Biden elnök 2021-es beiktatásán Lady Gaga énekelte a nemzeti himnuszt, míg Jennifer Lopez a "This Land Is Your Land" és az "America, The Beautiful" című dalokat adta elő. Sztárok, akik Donald Trump beiktatásán fellépnek:

Carrie Underwood énekli az "America the Beautiful"-t

A 41 éves countryénekes és dalszerző a 2005-ös „American Idol” megnyerésével indította el pályafutását. Carrie Underwood énekli majd az „America the Beautiful” című dalt januéár 20-án – erősítette meg az elnöki beiktatási bizottság szóvivője. A countryénekesnőt a Fegyveres Erők kórusa és az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiájának kórusa kíséri majd.

„Szeretem az országunkat, és megtiszteltetés számomra, hogy felkértek, énekeljek a beiktatáson, és hogy egy kicsit részese lehetek ennek a történelmi eseménynek...egy olyan időszakban, amikor mindannyiunknak össze kell fognunk az egység szellemében és a jövőbe tekintve”

– mondta Underwood a USA Today-nek.

Lee Greenwood adja elő a "God Bless the USA" című dalt

A 82 éves countryénekes és nashville-i zeneszerző a hétfői beiktatáson előadja a „God Bless the USA” című slágerét – erősítette meg a művész szerdán a Fox Newsnak.

„Megtisztelő számomra, hogy felkértek. Az elnök hosszú évek óta barátja feleségemnek, Kimberly Payne-nek és nekem, és ez életünk egyik legtörténelmibb pillanata”

– közölte Lee Greenwood.

A Trump National Golf Clubban (Sterling, Va.) megrendezett esemény egy Elvis-imitátort, egy ötórás zenei lejátszási listát és egy kiterjedt tűzijátékot tartalmaz. Kép: Getty Images , Rob Carr

Az 1984-es dal egyfajta himnusszá vált Trump számára a gyűlésein. A „God Bless” korábban a republikánus nemzeti konvención is elhangzott, amikor Trump először lépett nyilvánosság elé a pennsylvaniai nagygyűlésén történt lövöldözést követően.

Ki énekli a nemzeti himnuszt Trump beiktatásán?

Christopher Macchio amerikai tenor operaénekes énekli majd a himnuszt az eskütételi ceremónián – erősítette meg az elnöki beiktatási bizottság szóvivője.

Trump első, 2017-es eskütétele során az akkor mindössze 16 éves "America's Got Talent" versenyző, Jackie Evancho adta elő a nemzeti himnuszt, míg 2021-ben ez a megtiszteltetés a szupersztár Lady Gaga-nak jutott, aki a tavalyi párizsi olimpia megnyitóján is énekelhetett.

'70-es évek diszkócsapata és Kid Rock

A vasárnap estére, a beiktatás előestéjén megrendezésre kerülő „Victory Rally”-n a tervek szerint fellép Kid Rock, Billy Ray Cyrus és a Village People. Ez utóbbi diszkócsapat a '70-es évek végén szerzett hírnevet dance-pop slágereivel és színes színpadi alakításaival.

Legismertebb slágerüket, a „YMCA”-t széles körben meleghimnuszként tartják számon – és a legutóbbi választásokon Trump gyűléseinek alappillére lett a „Macho Man” című slágerükkel együtt.

Hétfő este countryval

Jason Aldean, Donald Trump golfozó cimborája és Mar-a-Lago törzsvendége, a közelmúltban újraegyesült 2000-es évek countrytriója, Rascal Flatts, valamint a texasi énekes, Parker McCollum a washingtoni elnököt ünneplő gálákon fellépő countryzenei művészek közé tartozik.

A Rolling Stone híradása szerint Aldean a Liberty Inaugural (Beiktatási) Bálon fog fellépni, amely a három hivatalos beavató bál egyike – a Commander-in-Chief (Főparancsnok) Bál és a Starlight (Csillagfény) Bál a másik kettő –, amelyet néhány órán át tartanak. miután Trump hétfőn letette a 47. elnöki hivatali esküt.

Golfklubban kezdenek szombaton

Donald Trump a beiktatási bizottság tisztségviselői szerint szombaton egy bulival indítja a beiktatási események sorozatát a virginiai Sterlingben található golfklubjában, ahol nagyjából 500 adományozó, barát és más támogató vesz részt. A parti jó hangulatáról körítésként egy Elvis-imitátor, ötórás zenei lejátszási lista és óriási tűzijáték gondoskodik majd. A hivatalos programban napközben látogatás is szerepel az Arlingtoni Nemzeti Temetőben. Aznap JD Vance megválasztott alelnök pedig a kabinet új tagjait látja vacsorára vendégül.