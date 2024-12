A tiszakécskei horgászegyesület nehéz helyzetbe került. A helyi önkormányzat pályázatot írt ki a Holt-Tisza holtágainak hasznosítására. Licit útján nyerte el a Király és Társai Halászati Kft. a bérleti jogot, a tiszakécskei horgászok pedig aggódnak, hogy teljes halállományukat elveszítik.

A Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület huszonöt éve bérli Tiszakécskén a Holt-Tisza holtágait, és fizet is rendesen.

Az egyesület, a legnagyobb létszámú civil szervezete a városnak, ezer körüli tagja van. A Holt-Tiszát az önkormányzattól bérli, illetve bérelte, melynek joga december 31-én lejár, a fenntartó pályázatot írt ki a víz további hasznosítására. Korábban az önkormányzat 2,2 millió forint bérleti díjat kért évente és miután rendesen fizették, természetesnek vették azt, hogy az újabb pályázati kiírás után továbbra is ők horgászhatnak a vízen – írta meg a Baon.hu

Az első licitálás alkalmával ketten tettek ajánlatot, a helyi horgászegyesület, valamint a helyi horgászboltos. Ezt a pályázatot azonban az önkormányzat semmisnek minősítette, és új pályázatot írt ki. Erre már a két jelentkezőn kívül a tiszaugi székhelyű, Király és Társa Halászati Kft. is jelentkezett, holott korábban azt ígérte, ezt nem teszi. A licit hárommillió forintról indult és százezer forintonként emelkedett a tét, aminek a végén a Király és Társa Halászati Kft. lett a nyerő, 20,1 millió forinttal.

A helyi horgászegyesület legnagyobb problémája az, hogy a teljes halállományukat, amit ők tettek a vízbe, azt az önkormányzat egy idegennek odaadta.

Évente negyvenmillió forint értékben telepítettek halat, számos versenyt rendeztek, köztük nemzetközit is. A kettes holtág pedig, a környék legkedveltebb horgászvize lett, ahova messziről is jönnek pecázni. Az egyesület most úgy érzi, hogy az eddigi munkájuk a semmibe ment.

December 21-én az egyesület elnöksége közgyűlésen kérte a tagság véleményét. Király Zoltán a licitet megnyerő cég tulajdonosa azt ígérte, hogy nem fog sokat változtatni a jelenlegi helyzeten, ehhez képest az éves jegyek árát, 45 ezer forintról 65 ezerre fogja emeli, de foglalkoztatni fogja a két halőrt és a pénztárost is. Az egyesület attól is fél, hogy az új bérlő lehalássza majd a vizet, amibe szerintük százmillió forint értékű hal van. Király Zoltán ezt a közgyűlésen cáfolta. Az új tulajdonos azt is megígérte, hogy 2025. január 31-ig engedi horgászni az idei évben engedéllyel rendelkezőket, de ez az időpont minden élővízre érvényes.

A közgyűlésen elhangzott, hogy az egyesületet olyan lépést tervez, mely szerint szeretnék kötelezni az önkormányzatot arra, hogy új pályázatot írjon ki, ami tartalmazza azt, hogy tapasztalattal rendelkező bérlő vehesse át továbbra is a víz kezelését. Ha nem sikerül az önkormányzattal megegyezni az új pályázat kiírásában, akkor perre viszik a dolgot. Ez viszont azt jelenti, hogy addig, amíg a per nem zárul le, az új bérlő nem használhatja a vizet.

A közgyűlésen megszavazták, hogy az egyesület lépni fog.

Megpróbálják az önkormányzatot jobb belátásra bírni, hogy gondolja át új pályázat kiírását. Azt szeretnék, hogy az induljon, aki valójában jogosult a bérlésre, nem pedig az, akinél a legtöbb pénz van. Úgy fogalmaztak, hogy amennyiben ezt elengedik, akkor az egyesületet engedik el, mert akkor csak egy jegyváltó hely lesz egy ideig, de csak egy szűk körnek, és elsorvasztanák a horgász egyesületet.