A Douglas Elliman és a Knight Frank Wealth Report elnevezésű jelentése szerint az amerikai szupergazdagok, azaz a legalább 30 millió dollárral rendelkező magánszemélyek negyede tervezi, hogy idén lakóingatlant vásárol.

A jelentés arra is kitér, hogy az ebbe a körbe tartozóknak már most is négy otthona van, amelyeknek egynegyede az Egyesült Államokon kívül található.

A CNBC ismertetése szerint 2024-ben az árnövekedés szempontjából a legjobban teljesítő amerikai piac Miami lesz, ahol várhatóan 4 százalékos lesz a növekedés, világszinten azonban az új-zélandi Auckland lesz a csúcstartó, ahol 10 százalékos drágulást várnak.

Tavaly a világ 100 legnagyobb luxus ingatlanpiaca masszív, 3 százalékos átlagár-emelkedést ért el. A világ legjobban teljesítő luxus ingatlanpiaca a Fülöp-szigeteki Manila volt 26 százalékos növekedéssel, ami jelentős részben a Hongkongból és Kínából jövő befektetőknek köszönhető.

Liam Bailey, a Knight Frank partnere és globális kutatási vezetője arról beszélt, hogy a leggazdagabb amerikai vásárlók egyre gyakrabban merészkednek külföldre, jelenleg például ők a vezető külföldi vásárlók a 10 millió dollár feletti londoni ingatlanok esetében.

A jelentés arra is rávilágított, hogy 1 millió dollárért már nem lehet annyi mindent venni, mint korábban: Monacóban, a világ legdrágább ingatlanpiacán például ezért az összegért 16 négyzetméternyi luxusingatlant lehet vásárolni.