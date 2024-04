A március végi adat azt jelenti, hogy egy év alatt 22, egy negyedév alatt 5 százalékkal nőtt a privátbanki szolgálatóknál kezelt vagyon.

Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami az idei első negyedévben megint csak új rekordot, 166 millió forintot jelentett.

Az dúsgazdagok száma is tovább emelkedhetett Magyarországon, ezt jelzi, hogy már csaknem 60 ezren (59872) vezetnek privátbanki számlát, míg egy évvel korábban ez a szám 56886 volt. A növekedés annak ellenére is töretlen, hogy egyre nehezebb bekerülni az exkluzív körbe. Ugyanis egyre több szolgáltató emeli a pribátbanki belépési limitet, és ez a trend 2024-ben is kitart.

Idén a Bank Gutmannál lett magasabb a küszöb, igaz, ez esetben az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg.

Limitet emelt az Equilor is, a korábbi 75 millióról 100 millióra,

továbbá a Raiffeisen Private Bankingnél volt még egy átalakítás, ennek részeként bevezetésre került egy privátbanki és kiemelt privátbanki szegmens is, előbbi esetében 50 milliós, utóbbi esetben 150 milliós limitet határoztak meg.

Folytatódott az idei első negyedévben is a tavalyi kedvező piaci környezet, és ez pozitívan hatott a gazdag magyarok vagyonára is - írja a Portfolo.hu privátbanki felmérésére hivatkozva.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de a többiek sem maradtak tétlenek: az OTP, az MBH, a K&H és az Erste privátbankja mellett immár a Raiffeisené is több mint 1000 milliárdos ügyfélállományt kezel.