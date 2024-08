Rendbontás tört ki a brit kormányfői hivatal, a londoni Downing Street közelében szerda este a southporti halálos késelés nyomán.

Televíziós felvételek tanúsága szerint a tüntetők palackokat, italosdobozokat, valamint petárdákat dobáltak a Downing Street kerítéséhez. A Sky News tévécsatorna jelentése szerint a rendőrség egy tucat embert előállított.

A megmozdulást "Enough is enough" (Elég volt) jelszóval szervezték, a részvevők pedig azt skandálták, hogy "Mentsétek meg a gyermekeinket", "Vissza akarjuk kapni az országunkat", és hangosbemondókon az illegális bevándorlás megfékezését követelték.

A tüntetők azt vetik a brit hatóságok szemére, hogy igyekeznek eltussolni a southporti elkövető származását. Egyes híradások azt kezdték el ugyanis terjeszteni, hogy illegálisan érkezett muszlim menedékkérőről van szó, bár a rendőrség közölte, hogy egy Nagy-Britanniában született 17 éves fiút gyanúsítanak a késeléssel.

Hétfőn 6 és 9 év közötti kislányokat késelt halálra egy támadó egy Taylor Swift-témájú tánc- és jógaprogramon. A késelésben további nyolc gyerek és a védelmükre kelő két felnőtt megsebesült. Öt gyerek továbbra is válságos állapotban van.

A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt. A késeléssel gyanúsított fiatalt még hétfőn őrizetbe vették, a rendőrség szerdán újfent megerősítette, hogy az illető Nagy-Britanniában született.

Southportban kedden este tüntetők rendőrségi furgonokat gyújtottak fel, és kerítésekből kibontott téglákkal, üvegekkel és tűzijátékokkal dobálták a rendőröket és a város mecseténél parkoló autókat. A rendőrség szerint a zavargások résztvevőinek többsége nem helybéli volt, és nagyrészt egy szélsőjobboldali, iszlámellenes csoport, az English Defence League támogatói közül került ki. Ötvenhárom rendőr sérült meg, nyolcan közülük súlyosan.