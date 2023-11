Ami az Egyesült Államokban a Paypal, a Venmo és a Zelle, az nálunk Európában a Wise és a Revolut. Hazánk helyzete különösen érdekes, ugyanis Magyarországon még mindig a forint (HUF) a lokális fizetőeszköz, és a közeljövőben nem valószínű az euróra való áttérés. Azonban amint kitesszük a lábunkat az országból akár a virtuális térben, akár fizikailag, szükségünk van devizára vagy épp valutára, ahhoz, hogy fizetni tudjunk.

Bankkártya és ATM

A Wise igény szerint fizikai bankkártyát küld a felhasználóknak, és havi 200 eurós összeghatárig ingyenes készpénzfelvételt is biztosít. A Revolutnál is van lehetőség bankkártyát igényelni, de az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség csak fizetős díjcsomagoknál érhető el.

A számlavezetés akár teljesen ingyenes is lehet mindkét szolgáltatónál, ugyanakkor egyes szolgáltatásokért fizetni kell ilyenkor. Havi díjas csomagokra is előfizethetünk, amellyel extra kényelmi szolgáltatások biztosítanak a pénzintézetek. Betéti kamatot is ad a Wise az egyenleg után, a Revolutnál nem fizetnek a számlán lévő pénzért.

Az utalásért természetesen számítanak fel tranzakciós díjat, a forintutalás a Wise-nál azonban teljesen ingyen van.

Hol éri meg devizát váltani?

Mindkét szolgáltatónál kedvező a devizaváltás, ugyanis szűk marzzsal tudunk pénzt váltani. A Wise-nál kicsit magasabb ugyan, de nincs korlát, közben a Revolutnál az aktuális középárfolyamhoz képest a váltás irányától függően mindössze 1 forinttal magasabb, vagy épp alacsonyabb árfolyamon lehet váltani. Ugyanakkor az ingyenes díjcsomagban havi 350 000 ezer forintos értékhatárig lehet ezt megtenni, felette jutalékot kell fizetni, a Premium díjcsomagjának felhasználói havi 2 500 forintos díj ellenében korlátlan mennyiségben válthatnak devizát kedvezményes árfolyamon.

Itt a digitalizáció alap

Mindkét szolgáltató kártyája társítható mobiltárcánkkal – ez jelentheti az Apple Pay-t, a Google Pay-t vagy egyéb szolgáltatók saját alkalmazását is. Itthon könnyen tudjuk ezeket használni a hagyományos bankkártyákhoz hasonlóan, ha pedig külföldre utazunk, pár kattintással feltölthetünk forintot a hazai folyószámláról bankkártyás fizetéssel, majd átválthatjuk a célország devizanemébe a forintot. Így ma már készpénz és bankkártya nélkül is boldogulhatunk, fontos azonban, hogy ehhez olyan célországba kell utaznunk, ahol széles körben elterjedt a bankkártyás/mobil fizetés.

Magyarországon 2021 óta kötelező az elektronikus fizetés biztosítása a kereskedők, szolgáltatók számára. A törvény úgy fogalmaz, hogy „a kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását”. Ez nem csak a bankkártyás megoldás lehet, az elektronikus fizetésnek ugyanis több fajtája is van – erről részletesen itt írtunk.

Hazánkkal ellentétben a legtöbb helyen nem kötelező az elektronikus fizetés biztosítása a kereskedők, szolgáltatók számára, így egyes országokban érhetnek minket meglepetések.

Biztosra megyünk

Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált az internetes vásárlás, szinte a teljes lakosság körében növekedés volt tapasztalható. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatsoraiból kiderül, hogy a magyarok körülbelül 74 százaléka vásárolt már webáruházban. Ez az arány tíz évvel ezelőtt még csak 30 százalék volt, de a legnagyobb növekedés 2017-től figyelhető meg az adatokban. Természetesen a csalók is felfigyeltek erre, ezért ilyen gyakoriak az online térben elkövetett banki csalások.

Ha olyan weboldalon szeretnénk fizetni, ahol bizonytalanok vagyunk a fizetőoldal megbízhatóságával kapcsolatban, érdemes lehet használni egyszer használatos virtuális bankkártyát, vagy ismertebb nevén webkártyát. Lényege ugyanis, hogy kizárólag online fizetésre használható, ráadásul legtöbbször külön alszámla is kapcsolódik hozzá, amire csak akkora összeget kell elhelyeznünk, amennyit el szeretnénk költeni a neten, így ha meg is szerzik a banki adatokat, nem kell attól félni, hogy eltűnik az összes pénzünk, hiszen csak az álszámlához férnek hozzá a csalók.

Minden számla mellé ad egy ingyenes virtuális kártyát a Revolut, még akkor is, ha egyébként nem kérünk fizikai kártyát. Náluk ráadásul egyszer használatos kártyaszám is elérhető, aminek az adatai minden fizetés után azonnal megváltoznak. Így ha megtörténik a legrosszabb és ellopják adatainkat, a pénzünk továbbra is biztonságban marad.

A Wise-nál először kell egy hagyományos kártya, utána azonnal kérhetünk webkártyát. Nem is egyet, egyszerre három is lehet, így a különböző kiadásokat más-más fizetőeszközzel tudjuk rendezni. A fizetések között ráadásul blokkolni is lehet ezeket, teljesen ingyen.

Tippek az olcsóbb tranzakciókhoz

A PayPal volt az egyik első olyan fizetési szolgáltató, amelyik a korai piacra lépéssel, különösen az Amerikai Egyesült Államokban nagy piaci részesedést szerzett az online fizetésben. A magyar felhasználók már jól tudják, hogy rendkívül kedvezőtlen árfolyamon váltják a devizát.

Ha mégis PayPal fizetést vagy utalást kell végrehajtanunk, remek kiegészítő megoldást jelenthet a Revolut. Ha ugyanis hozzákapcsoljuk a Paypalhoz a Revolutos bankkártyánkat, és utóbbin biztosítjuk a szükséges egyenleget, akkor úgy is küldhetünk devizát egy PayPal számlára, hogy a saját PayPal egyenlegünk nulla, hiszen a Revolut számlát fogja terhelni.

Ilyenkor azonban fontos arra ügyelni, hogy a fizetés beállításainál ne hagyjuk bekapcsolva azt a beállítást, hogy „a PayPal váltson”, mert az fájni fog a pénztárcánknak.

Külföldre utalna?

Ha külföldi bankszámlára szeretnénk utalni, a Wise lesz a legjobb barátunk. A szolgáltató már a piacra lépésekor egy újszerű technikai megoldással jelentkezett, amivel egészen kedvező banki utalás valósítható meg.

A tranzakció ugyanis úgy megy végbe, hogy a magyar forintalapú folyószámlánkról egy másik forintszámlára (a pénzintézet központjának) történik az utalás, amelynek deviza célszámlára történő utalásáról már a Wise gondoskodik egy másik tranzakció keretében.

Öröklési gondok

Sajnos a Revolut nem reagál semmiféle megkeresésre – mondta Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke a Rádiócafé reggeli műsorában.

„Hiába küldjük el nekik a hagyatékról való végzést, egyszerűen nem reagálnak. De még arra a hatósági megkeresésre sem reagálnak, hogy a hagyatékhoz egyáltalán tartozik-e ilyen számla.” – húzta alá.

Tehát ha az örökösök nem tudják azokat a kódokat, amivel hozzá tudnak férni a számlához, szinte lehetetlen a jogutódlás megvalósulása, tehát búcsút inthetnek a pénznek az örökösök.

Ki felügyeli a fintech bankokat?

A Revolut engedélyét Litvániában adták ki, amellyel határokon átívelően többek között nálunk is nyújthat banki szolgáltatásokat, betéteket gyűjthet és hiteleket nyújthat. A pénzintézet tevékenységét az Európai Központi Bank (EKB) és a litván jegybank ellenőrzi. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeletként azonban csak a fogyasztóvédelem területén rendelkezik jogosítványokkal, ott is csak korlátozottakkal. Hazai képviseletük sincs. „A bank hazai ügyfelei ma változatlanul nem tudják itthon rendezni jogvitáikat és a magyar betétbiztosítási védelem sem terjed ki a Revolut Banknál tartott betéteikre” – írta korábbi közleményében az MNB.

A Revolut a legértékesebb angol startup, a cég értéke 34 milliárd dollár volt júliusban. Az orosz származású alapító (Storonsky) vagyonát 7,1 milliárd dollárra becsülte a Forbes.

A Wise belga felügyeleti engedély alapján működik Magyarországon, ami egyébként egy e-money licensz. Ez azt is jelenti, hogy nincs magyar banki engedélyük, de az MNB-vel jó viszonyt ápolnak, fel sem merült bennük, hogy más rendszerben kellene működniük. A tevékenység ellenőrzése a Revoluthoz hasonlóan nem a magyar hatóságok által történik, kizárólag fogyasztóvédelmi ügyekben járhat el a hazai jegybank. Annyi különbség azonban van, hogy a Wise-nak van magyarországi fióktelepe, amely Budapesten található és több száz alkalmazottjuk van.

Kép: Wise

A vállalatot TransferWise néven alapította két észt üzletember még 2011-ben Londonban. A cég értéke jelenleg már meghaladja az 5 milliárd dollárt is.

(Horváth Balázs, Varga Endre)