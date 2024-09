A vezető élelmiszerbolt-láncok azt tervezik, hogy ahol csak lehet, kiköltöztetik a palackvisszaváltó automatákat az eladóterekből és még az üzletek előteréből is – számolt be a g7.hu. Megemlítik példaként, hogy

ha valaki például csak palackot visszaváltani érkezik az üzletbe, akkor a legtöbb esetben csak a pénztárakon keresztül tud kimenni.

A helyzet pedig még macerásabb, ha csak bent szembesül azzal, hogy az automaták épp nem működnek. Ilyenkor az eladótérből az összes palackot hurcolva kell a pénztáron keresztül kilavírozni az üzletből.

A RePont mobil alkalmazása nem jelzi a térképén, hogy mely automaták nem működnek, de ahogy az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) írta a portálnak,

a szabályok szerint a 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek nemcsak automatákat működtetni kötelező, hanem meghibásodás esetén kézi visszaváltást is biztosítaniuk kell.

Valószínű azonban, hogy erről sok vásárló nem is tud, de a boltok sem nagyon reklámozzák ennek lehetőségét.

Mindenesetre a jelenlegi helyzet összességében már annyira rontja a vásárlói élményt, hogy muszáj változtatni rajta. A portál úgy tudja, hogy

az automaták eladótérből való kitelepítését az első hónapok tapasztalatai alapján gyakorlatilag mindenhol szeretnék mihamarabb elkezdeni. A Spar és a Lidl már megerősítette, hogy van ilyen céljuk, vizsgálják a gépek áttelepítésének lehetőségét.

A költöztetés azonban nem olyan egyszerű.

Az áruház a Mohu és/vagy a berendezés gyártója által megadott specifikációk alapján köteles kialakítani a visszaváltási helyiséget, és az automaták üzemeltetéséhez minden esetben beltéri működési feltételeket kell biztosítani. Ez meghatározott hőmérsékleti tartományt, zárhatóságot, villamos betáplálást és internetkapcsolatot jelent.

A nagy üzletláncok sok esetben nem tudják, de nem is szeretnék úgy kialakítani a külön visszaváltó helyiségeket, hogy az eladótérből válasszák le azokat, mert a forgalmasabb helyeken csúcsidőben így is könnyen zsúfolttá válnak az üzletek. Ugyanakkor az is könnyen előfordulhat, hogy egy külön épületrész kialakítására vagy például egy konténer parkolóban való elhelyezésére már nem ad engedélyt a település.