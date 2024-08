Ahogy arról az Economx is beszámolt: a kormány július utolsó napján különleges gazdasági övezetté nyilvánította a paksi atomerőmű területét, a most hatályba lépő rendelet szerint

különleges gazdasági övezet területén a feladat- és hatásköröket Tolna Vármegye Önkormányzata gyakorolja;

a különleges gazdasági övezet helyi adókötelezettségéből származó bevétel Tolna Vármegye Önkormányzatát illeti a bevétel 62,5 százalékának erejéig, valamint Bács-Kiskun Vármegye

Önkormányzatát illeti a bevétel 37,5 százalékának erejéig.

Heringes Anita, június 9-én 47,96 százalékot szerezve győzte le a polgármester-választáson a kormánypárti Szabó Pétert.

Az MSZP tagja, a Paksi Deák Ferenc Egyesület színeiben megválasztott leendő polgármestert az Index-nek azt mondta:

El vagyok keseredve, a város szempontjából ez tragikus döntés. Augusztus elsején ünnepelhettük volna, hogy ötven éve tették meg az első lépéseket az első blokk építésénél, ehhez képest teljes elkeseredéssel olvastam a rendeletet.

Beszélt arról is hogy a választási kampányban sokszor hallották, ha nem a Fidesz nyer, elveszik a város bevételeit.

Sokáig abban reménykedtem, hogy ez csak blöff és a kampány része, de a választás után is hallottak erről a hivatal munkatársai. Minden héten megnéztem a Magyar Közlönyt, abban bíztam, hogy rájönnek, felelőtlenség ilyen döntést hozni

- fogalmazott a megválasztott polgármester.

Az atomerőmű körülbelül 7 milliárd forint adóbevételt hoz éves szinten a városnak. A kormány döntése után ez az összeg kiesik a büdzséből, ami jelentős szelet a város 18 milliárd forint körüli költségvetéséhez viszonyítva is

- közölte.

Heringes Anita szerint így

veszélybe kerülhet a város 4,6 milliárd forintos, vissza nem térítendő uniós közlekedési pályázata is, mert ha nem biztosak abban, hogy lesz forrásuk a buszközlekedés működtetésére, akkor átgondolják, hogy belevágjanak-e.

Az egyelőre nem világos, hogy a teljes összeget bukja-e a város költségvetése, mert a vármegyei közgyűlés a forrásból visszaoszt a településeknek. Heringes Anita abban reménykedik, hogy „a város nagy arányban részesül az összegből. A megyei közgyűlés alelnöke, Orbán Attila paksi, talán érzi a felelősségét ennek. Abban is bízom, hogy nem politikai szempontok alapján döntenek a visszaosztásról.”

A városlakók egyébként örülnek a Paks II. beruházásnak, a megválasztott polgármester szerint nincs olyan paksi polgár, aki a saját ellensége lenne, és a saját gyermekének ne akarna jó jövőt.

Ha valaki az egyetem után az atomerőműben kezd dolgozni, és jól végzi a munkáját, akkor számíthat arra, hogy onnan megy nyugdíjba. Ennyire kiszámítható munkahely kevés van az országban

- fogalmazott.

Az atomerőmű jelentette bevétel teremtette meg azt a lehetőséget, hogy Paks a leggazdagabb magyar városok közé kerüljön, ennek az előnyeit a lakosság is élvezi, az egészségügyi ellátás az országos színvonal feletti, és az intézmények is jól működtek. Az elmúlt időszakban sokkal jobban, hatékonyabban lehetett volna használni a forrásainkat, de ez így is élhető város, és csodákat lehetne művelni, ha jól költenénk el a bevételeinket - húzta alá politikus azzal. Közölte azt is, hogy

a leendő városvezetés a választás után rögtön felvette a kapcsolatot az atomerőmű vezérigazgatójával, a rendelet megjelenése után pedig újra megkeresték Paks I. és Paks II. kommunikációs igazgatóját, jelezve, hogy továbbra is együttműködő partnerként tekintenek a cégekre.

A rendelettől függetlenül az atomerőmű Pakson működik, a város nélkül nincs Paks II. és nincs jól működő erőmű, tehát ezután is jó kapcsolatot kell ápolnunk a cégekkel - tette hozzá Heringes Anita.