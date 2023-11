A kriptovaluták belső forgalmát hamarosan „teljesen betiltják” Oroszországban – idézi Anton Tkacsevet, az Állami Duma információs politikával, információs technológiákkal és kommunikációval foglalkozó bizottságának helyettes vezetőjének interjúját a Computerworld.

Oroszországban legálisak egyébként a kriptovaluták, azonbam használatuk korlátozott és nem kellően szabályozott a portál szerint. Ennek módosításán dolgoznak most a hatóságok.

Tkacsev a Parlamentskaya Gazeta hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy a kriptotörvények tervezett módosításai értelmében az átlag orosz felhasználók nem használhatnak majd kriptovalutákat az országon belüli vásárlásra. Azt nem részletezte, hogy ezek a módosítások mikor léphetnek hatályba.

A cégek kriptózhatnak a szankciók miatt

Az interjúból az is kiderül, hogy a tiltás az orosz vállalkozásokra nem vonatkozik majd: a cégeknek ugyanis „lehetővé kell tenni, hogy kriptotranzakciókat bonyolítsanak”. Tkacsev azzal indokolta mindezt, hogy az Ukrajnával kapcsolatos nyugati szankciók gyakorlatilag elvágták Oroszországot a nyugati pénzügyi rendszertől.

Elmondta azt is, hogy Oroszország központi bankja és az ipari és kereskedelmi minisztérium már kifejlesztett egy eszközt a határokon átnyúló fizetések lebonyolítására, amelyet már tesztelnek is, és várhatóan néhány hónapon belül vezetik be.