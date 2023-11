Teátrális fenyegetés? – nagyon fontos tárgyalás vár Orbánra

Magyarországra jön tárgyalni Orbán Viktor miniszterelnökkel az Európai Tanács elnöke hétfőn, a téma az Ukrajnának szánt támogatások folyósítása és keleti szomszédunk EU-csatlakozása. A magyar kormány álláspontja mindkét kérdésben világos, a kormányfő szerint „hazánk nem bírja, de nem is akarja bírni, hogy további pénzt küldjön Ukrajnának, a magyar emberek adóforintjaiból.” Brüsszel már tett gesztusokat szavak szintjén a kormány felé, most Ukrajna is engedne egy fontos kérdésben nekünk.