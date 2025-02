Csak jó hírek lesznek holnap, mondta a miniszterelnök a mai kormányülés előtt a Facebookon.

Van egy vidéki otthonfelújítási program családosoknak az 5000-nél kisebb településeken, ezt ki fogják bővíteni úgy, hogy a nyugdíjasok is felvehessék – jelentette be Orbán Viktor a videóban, és hozzátette ezt a korhatár előtti ellátásokban részesülők is igénybe tudják majd venni. Így két év alatt 90 milliárd forint kimegy a nyugdíjasokhoz, akik 5000-nél kisebb településeken élnek – fogalmazott. Ha jól megy, akkor két év után nemcsak folytatják, hanem meg is emelik az összeget, ígérte meg Orbán Viktor.