A legfrissebb Magyar Közlönyből kiderül, hogy tavaly tavasszal a rendkívül súlyos fagy miatt a szőlő- és gyümölcstermesztési ágazat példátlan mértékű kárt szenvedett. A szokatlanul hideg hőmérséklet elsősorban a szőlő- és gyümölcsültetvényekben okozott kiemelkedően nagy hozamveszteséget. A Nagy István agrárminiszter által jegyzett dokumentumban rögzítik, a kormányzat minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy a magyar gazdák a rendkívüli intézkedés szerinti támogatásban részesülhessenek, így e rendelet alapján 10,8 millió eurónak megfelelő forintösszeg kerül felhasználásra a tavaszi fagy által leginkább érintett szőlő- és gyümölcstermelők támogatására.

Ugyanakkor 2024-es krízisbiztosítási kompenzációhoz kapcsolódóan a pótlólagos kompenzáció kifizetése érdekében szükségesnek tartotta a szaktárca meghatározni azt is, a hazai tejpiaci válság kezelésének egyik eszközeként csekély összegű nemzeti támogatás kerül bevezetésre tejautomaták beszerzéséhez.

A támogatás rendelkezésre álló keretösszege legfeljebb 4 214 808 000 forint

- derül ki a Közlönyből.

Ez az összeg szinte forintra megegyezik a Tisza adós nemzeti konzultáció összegével. Az Economx szúrta ki először, a kormányzat hivatalos oldalán nyilvánosságra hozták az "adóemelésekről szóló nemzeti konzultációval" kapcsolatos gyártási és előállítási költségeket.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinet iroda tájékoztatása szerint két szerződéses partnerük volt a Nemzeti Konzultáció során.

Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. Feladat: "Nemzeti konzultáció az adóemelésekről" (küldemények összeállítása, a nyomdai borítékok előállítása, és a címzettek részére történő eljuttatása). Költség forintban: bruttó 3 593 279 079 forint.

New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. Feladat: "Nemzeti konzultáció az adóemelésekről" nyomdai szolgáltatás (nyilatkozat, Miniszterelnöki levél, kérdőív). Költség forintban: bruttó 401 152 360 forint.

Szóval ez összesen 3 994 431 439 forint, azaz kicsivel kevesebb mint 4 milliárd forintba került az államháztartás számára.