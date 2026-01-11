A világ talán leghidegebb városa Jakutszk, amely Oroszországban, Kelet-Szibériában fekszik. Itt télen a hőmérséklet -45 Celsius-fokig is süllyed, de 1891. február 5-én rekordhideget, -64,4 Celsius-fokot is mértek. A nap errefelé naponta kevesebb mint négy órára süt ki.

De mindez kevéssé zavarja az itt élőket, Jakutszk lakói az extrém hidegben is remekül boldogulnak – derül ki az Alarabya TikTokon közzétett videójából.

Az errefelé élők rendesen alkalmazodtak az időjáráshoz. Az autókat például reggelente motorfűtéssel előmelegítik, napközben pedig speciális védőtakarókkal borítják.

De a boltok ugyanúgy nyitva tartanak, mint nyáron, amikor a hőmérséklet akár 26 fokig is emelkedik, és a tömegközlekedés sem borul meg a nagy hidegben.

A piacokon érthető módon nem kell hűtőpultokat alkalmazni, hiszen az élelmiszerek amúgy is mirelit áruvá fagynak.

A mostani hidegre a jakutszkiak csak annyit mondanak: igen, megjött tél, ez ezzel jár.

A helyiek amúgy azt vallják: nincs rossz idő, csak rossz öltözködés, vagyis kellően meleg ruhákat viselve semmi gond nincsen a farkasordító hideggel. Igaz, az ottani ruhákat valóban speciálisan a szélsőségesen hidegre tervezték.