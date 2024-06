A kormány azon dolgozik, hogy ne csak megvédje és megtartsa a családtámogatásokat, hanem tovább bővítse azokat. Ennek legjobb példája a kétezer huszonnégy január elsején bevezetett csok plusz, illetve az év elejével átdolgozott, 50 százalékkal megelemlt mértékű falusi csok - mondta Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyi államtitkára. A május végi adatok alapján az mondható el, hogy továbbra is kiemelkedő az érdeklődés a termékek iránt.

Május végéig 11 523 ügyfél érdeklődött a január elsejétől elérhető új családtámogatási eszköz, a csok plusz hitel iránt. A befogadott hiteligények száma meghaladta a 6000-et, az igéynelt hitelösszeg 160 milliárd forint feletti

- jelentette be Hornung Ágnes. Egy család átlagosan 26 millió forint hitelt igényelt.

Használt lakásra megy a pénz zöme

A családok túlnyomó része, 83 százalékuk használt lakóingatlan vásárlására igényelte a csok pluszt, 16 százaléka új lakóingatlan építésére vagy vásárlására vette fel a támogatott hitelt, a meglévő otthonok építésére, bővítését az igénylők 1 százaléka jelölte meg hitelcélként.

Az igénylők 57 százaléka gyermektelenként, 36 százaléka egy, 6 százaléka két, illetve egy százaléka 3 vagy több meglévő gyermek mellett kérelmezte a csok pluszt.

Hornung Ágnes szerint érdekes statisztika, hogy a házaspároknak mintegy fele egy, a másik fele pedig kettő vagy több gyermek megszületését vállalta a csok plusszal, ami az államtritkár szeribnt azt bizonyítja, hogy ez az eszköz nem csak az otthonteremtést, hanem az új gyermekvállalását, a demográfiai mutatókat is segíti.

Az egy gyermeket vállalók átlagosan 23 millió, a két gyermeket tervezők 29 millió forint, a 3 vagy több gyermekre, nagy családra vágyók 44 átlagosan negyvennégy millió forint összegű kölcsönt igényeltek.

Az év első öt hónapjában ráadásul 4 igénylő esetében már teljesült is a gyermekszületésre tett vállalás, 5 baba már világra jött, a csok plusznak köszönhetően - jelezte az államtitkár.



Törlesztési moratórium, tőkeelengedés a kedvezmények között

Hornung Ágnes felidézte: a csok plusz a családok otthonteremtését támogató kedvezményes hitelprogram , amely lehetőséget teremt akár új akár használt lakóingatlan vásárlására, építésére, illetve bővítésére. A hitelt azok a további gyermeket vagy gyermekeket vállaló házaspárok vehetik igénybe, ahol a feleség negyvenegy év alatti - idén év végéig a legalább a 12 hetes várandósságot igazoló hölgyek esetén az anya életkorától függetlenül igényelhető a csok plusz hitel. A idei igénylések esetébnen nagyjából 3000 hiteligénynél az (leendő) édesanya 30 év alatti.

A csok plusz ország bármely településén fekvő lakóingatlanra is igénybe vehető az ötezer fő alatti preferált kistelepüléseken pedig akár a falusi csok vissza nem térítendő támogatással együtt is igényelhető.

A családok az első közös lakásuk megszerzésénél legfeljebb 80 millió forint értékű ingatlan esetén kérhetik ezt a támogatást. A meglévőnél nagyobb ingatlanba költözésnél ez a határ 150 millió forint.

A támogatással vásárolt ingatlan illetékmentes, vagyis nem kell megfizetni a visszterhes vagyonátruházási illetéket.

A hitel maximális összege a meglévő, illetve a vállalt gyermekek számától függően 15, 30 vagy akár 50 millió forint is lehet. A hitel kamata a teljes futamidő végéig 3 százalék.

Fontos tudni - jelezte az államtitkár -, hogy a törlesztés első évében minden esetben csak a maximum 3 százalékos ügyfél kamatot kell törleszteni, a tőkét nem. Az első gyermek érkezésekor opcionálisan kérhető egy évnyi törlesztési moratórium, majd a 2. illetve minden további gyermek érkezésekor 10-10 millió forinttal csökken a tartozás gyermekenként.

Jól megy a falusi csok is

A falusi csok egy olyan vissza nem térítendő támogatás, amelynek összegét január elsejétől 50 százalékkal emelte meg a kormány. A támogatást legfeljebb ötezer fő lélekszámú településeken vehető igénybe.

Falusi csokkal 3 típusú lakáscélt lehet megvalósítani

a támogatás segítségével a csok plusz felhasználható használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve annak korszerűsítésére,

Meglévő használt lakás bővítésére, valamint korszerűsítésére,

illetve egy egylakásos lakóépület vásárlására vagy építésére.

Hornung Ágnes tájékoztatása szerint május végéig több mint 2,5 ezer kérelmet nyújtottak be a falusi csok iránt. A benyújtott kérelmek összesen 20 milliárd forint összegű támogatásról szólnak, ami átlagosan nyolcmillió forintot jelent. Az államtitkár szerint ennek az összegnek 7 százaléka szólt új családi ház építésére, vásárlására, 56 százaléka használt lakóingatlan korszerűsítéssel vagy bővítéssel egybekötött vásárlására, 36 százaléka pedig a meglévő ingatlan korszerűsítésére, bővítésére.

Hornung Ágnes szerint így a falusi csok is betölti a célját, hiszen jelentősen hozzájárul a kistelepülések lakosság megtartó erejéhez, valamint ahhoz, hogy a vidék megújuljon.