A képviselőcsoportok vezérszónokai, majd Orbán Viktor válasza után elsőként a magyar EP-képviselők kaptak lehetőséget arra, hogy hozzászóljanak az eredetileg soros elnökségi programbemutatónak szánt miniszterelnöki beszédhez.

Elsőként a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter lépett a színre - ám az EP-ben dolgozó fotósok nagy örömére, előtte odalépett Bóka János EU-ügyi miniszterhez, majd Orbán Viktorhoz, és mindkettőjükkel kezet fogott - láthatólag némi meglepetést okozva.

Örülök, hogy legalább itt nyíltan kérdezhetem az ellenzék vezetőjeként, magyar emberek millióinak nevében

– kezdte Magyar Péter beszédét Orbánnak címezve. Magyar azzal kezdte felszólalását, hogy reméli, Orbán Viktor elmagyarázza, hogy Magyarország miért tart ott, ahol tart. Hogyan vált éltanulóból az unió egyik legszegényebb országává.

– Önnek minden lehetősége megvolt arra, hogy hazánk a beváltott ígéretek földje legyen – mondta Magyar, hozzátéve, hogy Orbán 14 éve többséggel vezeti Magyarországot, mégsem sikerült elérnie, hogy az ország működjön.

„Mi az európai és a nyugati klubnak vagyunk a tagjai, akkor is, ha ön szívesebben beszél világrendszerváltásról, mint a magyar emberek valódi problémáiról” – szögezte le Magyar Péter. Úgy vélte, hogy az illegális migráció elleni küzdelem valóban fontos, ám szerinte nem ezért küzdenek Orbánék. Minderre példának hozta a Szlovákiába átengedett embercsempészek ügyét is: választ vár arra, hogy miért engedtek szabadon kétezer embercsempészt és miért terveztek Vitnyádon menekülttábort.

A TISZA elnöke ehhez hozzátette:

ebben a témában kérjük, legyen őszinte, ne fogja ezt is Brüsszelre.

Az ukrajnai háború kapcsán elmondta, mindenkinek az ukrajnai háború lezárásán kell dolgoznia, ő is a mihamarabbi tűzszünet mellett van, ugyanakkor felidézte Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának szavai, amit az ukrajnai háború és 1956 kapcsán mondott: – 1956 emlékét gyalázta meg az ön mögött somolygó politikai tanácsadója - fűzte hozzá.

Szerinte elfogadhatatlanok, sőt hazaárulással érnek fel az olyan kijelentések, miszerint ha egy idegen hatalom megtámad, nem kell a szabadságáért harcolni.

Magyar Péter Orbán Viktort üdvözölte Kép: Európai Parlament

Áttérve a családpolitikára, Magyar elmondta, hogy 60 éve nem született ilyen kevés gyerek, miközben egyre többen hagyják el Magyarországot és vállalnak munkát, majd alapítanak családot külföldön. Sorra zárják be a vidéki vasútvonalakat, ahogy az oktatás és az egészségügy helyzete is romlott - sorolta a beszédében.

Szerinte a pedofilbotrányok árnyékában demográfiai katasztrófa felé halad az ország, ázsia migránsokat hoznak be a magyarok megkérdezése nélkül, közben bezárják a vidéki postákat, szülészetek.

A Tisza Párt elnöke szerint Szlovéniában, Lengyelországban, sőt már Romániában is magasabb a minimálbér, miközben az élelmiszerek olcsóbbak, ráadásul már a rezsiért is többet fizetnek a magyarok, mint európai társaik.

Beszélt továbbá az Erasmus-program hiányáról, szóvá tette, hogy Orbán Viktor miközben a saját fizetését megemelte, míg a pedagógusok, egészségügyi dolgozók, minimálbéren élők nehéz anyagi helyzetben vannak Magyarországon. Közben pedig Európa-rekorder az infláció, itt a legmagasabb az ÁFA.

Miniszterelnök úr, mindketten tudjuk, hogy vége van. Feltámadott a tenger, a népek tengere

Magyar Péter a beszédét a szállóigévé vált jelszóval zárta, miszerint lépésről lépésre és tégláról téglára fogják lebontani a rendszert.

Dobrev Klára: Ezt jól látja Orbán Viktor

Orbán eltávolodott a valóságtól, elmarta magától a szövetségeseit, és közben nem beszél a hétköznapi emberek problémáiról - hangoztatta Dobrev Klára a szocialisták képviselőcsoportjának egyik szónokaként. A DK politikusa szerint kínos volt Orbán Viktor magyarázkodása a parlament előtt ám azt jól látta, hogy Strasbourgban senkit nem érdekel a magyar soros elnökség programja.

Nincs magyar balsors, Orbán Viktor egyszerűen nem tud kormányozni

- mondta Dobrev, hozzátéve, hogy a kormányfő beszédeiben soha nem foglalkozik az egyszerű emberek problémáival, hogy nem lehet normális egészségügyi ellátáshoz jutni.

Szerinte helyette az európai értékek és Magyarország elárulásával foglalkozik. Orosz oligarchák érdekét védve vétózik, miközben orosz ügynökök szállták meg Magyarországot. – Biztos vannak oroszok Európában, de mit kerestek orosz ügynökök a magyar külügyminisztériumban évekig? – feszegette a kérdést. Utána rátért arra, hogy habár sokan találkoztak már Putyinnal, de egyik sem lett olyan jó barátja az orosz elnöknek, mint a magyar miniszterelnök.

– Mivel zsarolja önt, miniszterelnök úr, Vlagyimir Putyin? - szögezte a kérdést a végén Orbán Viktornak.

Deutsch Tamás inkább Magyar Péterre volt kihegyezve

A Fidesz EP-képviselője sem a soros elnökség programjával foglalkozott, helyette a TISZA elnöke volt a téma. A kormányt ért kritikákra úgy reagált, hogy szerinte Magyar bajban van, erre utal, hogy hangfelvételt készített volt feleségéről Varga Juditról.

– Tisztességes társaságban ilyen emberen átnéznek, és nem kötnek vele szövetséget - vonta le a következtetéseket Deutsch Tamás, aki szerint az ellenzéki politikus nemcsak mentálisan, hanem jogilag is gondokkal küzd, amiért a magyar főügyészség a mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Deutsch emellett köztörvényes bűnelkövetőnek is nevezte Magyar Pétert. Roberta Metsola, az EP elnöke közben többször is próbálta rendre inteni, mondván „a személyes támadások nem illenek az Európiai Parlamenthez”.