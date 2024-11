Az újbudai Madárhegy területére beköltöző kisgyermekes családok igényeinek kielégítésére az önkormányzat egy bölcsődét, óvodát, gyerekorvosi rendelőt és játszóteret is magába foglaló Gyermekligetet létesített - adta hírül az Építészfórum.

Az újbudai hegyvidék déli részén, egy régi paneles és egy mai ingatlanfejlesztői lakótelep között elterülő Madárhegy az utóbbi tíz évben épült be.

Az új beköltözők között sok gyermekes család van, így jelentős igény volt a gyermekintézményekre, amelyeket azonban legközelebb Gazdagréten érhettek el.

Az önkormányzat ezt felismerve bölcsődét, óvodát, gyerekorvosi rendelőt és nyilvános játszóteret is magába foglaló fejlesztést irányzott elő. Nagyjából egy év alatt alakították ki a 24 férőhelyes bölcsődét, a 100 férőhelyes óvodát és a négypraxisos gyermekorvosi rendelőt, amelyek már 99 százalékos készültségben vannak.

Az építészek és tájépítészek a tervezés során szerették volna megidézni a telek eredeti ligetes hangulatát. Így született meg a Gyermekliget.

A telken különböző rendeltetésű területek kaptak helyet: bölcsőde, óvoda, játszótér, pihenőkert.

A gyerekek tájékozódását segíti, hogy a házak kiugró emeleti tömegei formájukban és mázaskerámia-burkolatuk színében is eltérnek egymástól.

A program részét képezte egy közösségi tér létrehozása is, melyet az óvoda előcsarnokaként is szolgáló kétszintes faszerkezet jelöl ki. Az óvodai funkció a szokásos fejlesztőszobák mellett kiegészül még tankonyhával, műteremmel és sószobával is.

Újbuda polgármestere, dr. László Imre korábban úgy nyilatkozott, általában hiányolja az új lakóparkok környezetéből a humán beruházásokat, és büszke rá, hogy Újbuda Önkormányzata 3 milliárd forint saját forrásból létre tudta hozni az óvodából, bölcsődéből, orvosi rendelőből, közösségi térből és játszótérből álló komplexumot.