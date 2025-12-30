Fehéroroszországban minden eddiginél jobbak az esélyegyenlőség feltételei, feltéve, hogy az emberek hajlandóak keményen dolgozni – jelentette ki Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök a Köztársasági Palotában tartott újévi jótékonysági rendezvényen.

A BelTA hírügynökség tudósítása szerint Lukasenka a meghívott mintegy 2400 gyermek előtt úgy fogalmazott:

"Kedves barátaim, higgyetek nekem, aki már megéltem ezt: bár gyerekkorunk különböző lehet, ma jobban, mint valaha, mindannyian egyenlő esélyekkel rendelkezünk. A kulcs a kemény munkára való hajlandóságunkban rejlik".