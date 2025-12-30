Fehéroroszországban minden eddiginél jobbak az esélyegyenlőség feltételei, feltéve, hogy az emberek hajlandóak keményen dolgozni – jelentette ki Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök a Köztársasági Palotában tartott újévi jótékonysági rendezvényen.
A BelTA hírügynökség tudósítása szerint Lukasenka a meghívott mintegy 2400 gyermek előtt úgy fogalmazott:
"Kedves barátaim, higgyetek nekem, aki már megéltem ezt: bár gyerekkorunk különböző lehet, ma jobban, mint valaha, mindannyian egyenlő esélyekkel rendelkezünk. A kulcs a kemény munkára való hajlandóságunkban rejlik".
Az államfő hangsúlyozta, hogy a tanulásnak kell lennie a legfontosabb prioritásnak az iskolások számára.
„Ha szorgalmasan tanulsz, fényes jövő áll előtted. Ez azt jelenti, hogy azzá válhatsz, akivé válni szeretnél. Tehát, hosszadalmas előadások nélkül – csak tanulj. Ha elpazarolod ezt az időt, soha nem fogod visszakapni. Egyszerűen el fog illanni” – mondta.
Ezzel összefüggésben az elnök a megjelent pedagógusoknak is megköszönte a gyermekekbe fektetett hatalmas erőfeszítést. "Tudom, milyen nehéz. Talán államként nem szenteltük önöknek a megérdemelt figyelmet. Kérjük, segítsenek minket ebben, és mi mindenképpen orvosolni fogjuk ezt a hiányosságot” – biztosította a tanárokat az államfő.
Alekszandr Lukasenka egyúttal háláját fejezte ki a pedagógusoknak, amiért igazi fehérorosz hazafiakat nevelnek. „És ha hazafiakat nevelnek, akkor maguk is hazafiak. És mindenképpen azoknak kell lenniük” – tette hozzá.
A köztársasági elnöki palotában rendezett ünnepségen a gyerekeknek az Újév varázsa című látványos előadással kedveskedtek, amelyben mesefigurák és a téli ünnepek főbb szimbólumai szerepelnek.
"Már sokat beszéltem a munkáról és a tanulásról. Tudom, hogy nem csak ezért jöttetek ide. Talán már láttátok a Télapót és a Hópelyhecskét. Ti, én és a több millió ember, aki látni fog titeket, mindannyian erre a varázslatra várunk a mi Télapónktól és Hópelyhecskénktől” – mondta Alekszandr Lukasenka.
