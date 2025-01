Először azt érdemes megnézni, hogy a tőkeerős fél mit szeretne piaci alapon megvalósítani, s ha már láttuk a terveket, akkor lehet a kerületekkel és a fővárossal elindítani az egyeztetést Rákosrendező ügyében – mondta az Indexnek Lánszki Regő, országos főépítész. A rákosrendezői fejlesztés is akkor jó, ha az a budapesti emberek érdekeit szolgálja – tette hozzá.

Lánszki Regő szerint Budapesten mindenki a belvárost használja, ami hatalmas közlekedési terhet jelent, Rákosrendezőn viszont a lakhatás mellett minden egyéb kiegészítő szolgáltatás megvalósulhat, minden egy helyen elérhető lesz, azaz nem kell utazni, az összbudapesti városszövetre is kedvező hatással lesz.

A kiemelt beruházásokat minden esetben az országos tervtanácsnak kell elbírálnia.

Ez vonatkozik minden 5000 négyzetmétert meghaladó beruházásra, műemlék épületre, minden állami beruházásra, és az összes 6 lakásos vagy annál nagyobb társasházfejlesztésre – mondta a főépítész, aki szerint az elmúlt 2,5 évben majdnem 3000 ügyet véleményeztek és ezek közül csak a 30–35 százaléra mondták azt, hogy az megvalósulhat. A többinél áttervezést vagy teljes koncepcióváltást írtak elő.

Mi most a szabályozásban egy teljes ideológiai váltást hajtottunk végre, azaz meg fogjuk nézni, hogy a fejlesztés a kapcsolódó városrészekhez hogyan viszonyul – mondta Lánszki Regő. Rossz példa a Marina-part, ahol kisebb telkekre lett felszabdalva a terület, és minden fejlesztő csak a saját igényei szerint építkezett. A tervtanács nemcsak véleményezhet, hanem elő is írhat dolgokat. Rákosrendező nagy előnye, hogy az egész hatalmas területet városrész szinten lehet meghatározni, azaz benne lehet mindaz, amire a budapestieknek, az angyalföldieknek és a zuglóiaknak igénye van.

Arra a kérdésre, hogy honnan tudják, hogy a budapestieknek mire van igényük és mire nincs, azt válaszolta, egyelőre csak a terület tulajdonosváltása indult el, az interneten keringő mesterséges intelligencia által generált rémképek alapján még nincs miről egyeztetni, mert az nem a valóság.

Az Angyalföldön, Zuglóban vagy Budapesten élő emberek beleszólhatnak a valóság alakításába, erre minden garancia adott.

Az Eagle Hills-szel történő összehasonlításról azt mondta, Belgrádban nincs a magyar törvényi szigort megközelítő szabályozás. A mi jogszabályi környezetünk teljesen más. Nekünk építménymagassági, beépíthetőségi, funkcionális vagy épp építészetesztétikai kérdésekben az egyik legszigorúbb szűrőrendszerünk van – fogalmazott.

Ha visszatekintünk, azt látjuk, hogy Rákosrendező a '80-as években sokkal jobban funkcionált, mint Dubaj. Most ránézve a két helyszínre, látható, hogy valójában mekkora, nemcsak tőkeerővel, de technológiai tudással és képességgel is rendelkezik az Eagle Hills. Az is világosan látszik, hogy ahhoz képest az elmúlt 40 évben mi történt Rákosrendezővel – mutatott rá.

500 méter magas épület építéséről jelenleg nincsenek tervek.

Ennek a szerződésnek van egy melléklete, amely meghatározza, hogy egy-egy zónában milyen beépíthetőségi mutatókban lehet gondolkodni. Ha azonban a tényleges terv megérkezik, azt megvizsgáljuk, és arról az emberek, a kerületek és a főváros is kifejtheti majd a véleményét – tette hozzá.

Rákosrendezőn nem egyetlen épület lesz a semmi közepén, hanem egy teljesen új városrész sokfajta épülettel, funkciókkal és zöld területekkel. Az egész 130 hektáros terület akár egy önálló kerület is lehetne, azaz saját környezete is megvalósítható a lakás-, iroda-, kereskedelmi és szolgáltatóegységeinek megépítésével – mondta Lánszki Regő.

Bukarest, Bécs, Pozsony és Varsó már építi ezeket a grandiózus fejlesztéseit.

Nem is egyet, hanem többet. A térség világvárosainak versenyében enélkül lépéshátrányba kerülnénk. Persze meg kell találni azokat a területeket és funkciókat, amiben el vagyunk maradva. Külön előny, ha a fejlesztés koncentráltan valósítható meg. A Grand Budapest esetében ez a helyzet.