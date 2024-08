Fontos útfejlesztésről egyeztetett a somogyi és a baranyai vármegyei önkormányzat. A 67-es út Kaposvár-Szigetvár közötti szakaszának kétszer kétsávosra tervezett nyomvonalát vették górcső alá.

Ami talán a legfontosabb, nem a jelenlegi út lesz felújítva, gyorsforgalmivá alakítva, hanem ahogy azt a Kaposvártól a Balatonig tartó szakaszon is tették, teljesen új út épül

- mondta el a sonline.hu-nak Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Ismertetése szerint korábban hét lehetséges nyomvonal is szóba került. Nem volt egyszerű a véglegesnek tűnő elképzelés kiválasztása, Kaposvár és Szigetvár között több kihívással kellett számolni, mint a Balaton felé vezető szakasz tervezésekor, megépítésekor. A Zselic már önmagában is teljesen más domborzati viszonyokkal rendelkezik, illetve azt is figyelembe kellett venni, hogy természetvédelmi szempontból Natura 2000-es területek is beleeshetnek a nyomvonalba.

Jelenleg a tervezésnél tartanak, a konkrét, végleges nyomvonal még nincs teljesen kész, azt a szükséges egyeztetések után jelölik ki.

A bemutatott terv alapján viszont úgy tűnik, sikerült megtalálni a megfelelő megoldást, mely elkerüli a településeket és gyorsabbá, biztonságosabbá teszi majd a közlekedést a két város között.

Ezzel a beruházással egyaránt jól jár Somogy és Baranya is, hiszen jelentősen lecsökken a menetidő Szigetvár és a Balaton között - hangsúlyozta a vármegyei közgyűlési elnök.

Arra is kitért, hogy a megfelelő úthálózat alapvető a fejlődéshez, hisz oda fognak települni a vállalkozások, ahol megfelelő infrastruktúrát találnak. Hogy ez még inkább működjön, elengedhetetlen a Pécs és Szigetvár közötti autópálya mihamarabbi megépítése, sőt, fontos, hogy ne csak a baranyai városig, hanem egészen Barcsig tartson az M60-as.

Utóbbival nemcsak a határ menti város fejlődhetne, hanem egy jó minőségű nemzetközi szállítási útvonalból az egész térség profitálhat - mutatott rá.