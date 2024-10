A nyár alaposan megviselte a méheket, ami miatt sok helyen kevesebb lesz télire a méhcsaládok száma.

A novenyvedoszer.hu cikke szerint a hőségben folyamatosan gondoskodni kellett az itatásukról, hűteni kellett a családok kaptárait. Sok volt a beteg család is, ezeket el kellett pusztítani, mert az antibiotikumos gyógykezelés nem megengedett.

Árgyelán János, az Országos Méhészeti Egyesület Békés vármegyei szaktanácsadója szerint jelentősen megrendítették a méhésztársadalmat a tíz éves mélypontra süllyedő felvásárlási árak, valamint a Távol-Keletről az unióba folyamatosan beérkező méz, ami jelentősen rontja az esélyeinket.

„A februári erős felmelegedés miatt korán kezdődött a méhészek munkája, amihez a méhcsaládoknak és a méhészeknek egyaránt alkalmazkodniuk kellett. A méhek nem tudták követni a gyors időjárás változást. Az aszály is közrejátszott, hiszen a repcetermés alatt nem volt elegendő csapadék, csak a virágzás vége felé, ezért abból tudtunk valamennyit pergetni. A tavaszi fagyoktól is megijedtünk, mint minden évben, hiszen március vége és április eleje mindig fagyos, így a megyében idén is elérte a fagy az akácosokat. Ennek ellenére szép eredmények születtek, illetve akik vándoroltatták a családjaikat a bevált területeikre, azok még jobban jártak” – magyarázta a szakértő.

A napraforgó – hasonlóan más növényekhez – korábban virágzott egy hónappal, viszont a nagy hőség és aszály ellenére is jó mennyiséget pergettek a méhészek.