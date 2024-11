November végétől a jogszabályi feltételek is adottak ahhoz, hogy a végzős középiskolások ne csak az elméleti tanfolyamokat végezhessék el az ingyenjogosítványhoz, de le is vizsgázhassanak a tananyagból az oktatási intézményben - számolt be a Totalcar.

A Lázár János építési és közlekedési miniszter által szignált jogszabálymódosítás értelmében

a vizsgázáshoz szükséges valamennyi adminisztratív teendőt a középiskola tanulmányi rendszere intézi november végétől.

A vizsgaanyagot és a vizsgabiztost is a középiskola biztosítja, a vizsgaeredményeket pedig elektronikus úton továbbítja a vizsgaközpont informatikai rendszerébe.

A jogosítványszerzéshez szükséges ingyenes KRESZ és egészségügyi oktatást szeptembertől tették lehetővé a középiskolákban a végzős diákok számára.

A gyakorlati rész továbbra sem lesz ingyenes, kivéve az, amelyet a Magyar Honvédség szervez. A Magyar Honvédség szeptembertől 21 oktatóval, 30 tanulóautóval kezdte meg a középiskolások gyakorlati oktatását autóvezetésből.