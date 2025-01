Az Egyesült Államokban engedély nélkül élő migránsok fogva tartására és kitoloncolására irányuló razziák az új Trump-adminisztráció első teljes napján kezdődnek – írja az amerikai sajtó. A New York Times és a Wall Street Journal szerint a hadműveletek – amellyel Donald Trump „határcárja”, Tom Homan fenyeget – Chicagóban kezdődnek.

Már Donald Trump beikatatása utáni napon megkezdődik az Egyesült Államok történetének legnagyobb kitoloncolási programja – írta meg a BBC. A héten a Fox Newsnak adott interjújában Tom Homan nagy razziát ígért az egész országban.

Január 21-én sok ICE-ügynök bűnözőket és bandatagokat kutatnak majd fel – mondta Homan a múlt hónapban, Chicagóban tartott republikánus összejövetelen. Denver és Miami is razziák célpontja lesz – írta a Wall Street Journal a terveket ismerő, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. New York City és Los Angeles is az Egyesült Államok azon városai közé tartozik, amelyek úgynevezett „menedék” politikát alkalmaztak.

Joe Biden demokrata elnök alatt az ICE általában kiemelten kezelte azon illegális migránsok letartóztatását, akik komoly bűnözők voltak, nemrég lépték át a határt vagy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentettek.

Trump csapata jelezte, hogy azokkal a migránsokkal kezdenek, akik bűncselekményeket követtek el, de minden illegális migránst – beleértve azokat is, akik sok éve élnek és dolgoznak az Egyesült Államokban, és nem rendelkeznek büntetett előélettel – nagy eséllyel letartóztatnak és kitoloncolnak.

A CBS News, a BBC amerikai partnere szerint a Biden-kormányzat által leállított bevándorlási razziák azokon az építkezéseken is folytatódnak, ahol gyakran alkalmaznak okmányokkal nem rendelkező migránsokat.

Az Egyesült Államok politikájának várható keményedése előtt egyre több migráns mezőgazdasági dolgozó kért ideiglenes gyám kijelölését gyermekeik számára, ha őket letartóztatnák.

A közelgő razziák azonban valószínűleg jelentős nehézségeket okoznak a tisztviselők számára, mivel a fogvatartottak számára nincs elég hely.

Várhatóan a jövő héten fogadják el az amerikai törvényhozók a Laken Riley-törvényt, amely előírja a szövetségi kormánynak, hogy őrizetbe vegye az Egyesült Államokban illegálisan élő migránsokat, akiket bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A Laken Riley törvény, amely egy egyetemistáról kapta a nevét, akit tavaly Georgiában meggyilkolt egy venezuelai férfi, akit korábban bolti lopás miatt tartóztattak le.