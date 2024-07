A kánikula idején az ételek hűtése nélkülözhetetlenül fontos, a megfelelő hűtőszekrény kiválasztása mellett azonban a felhasználói szokásainkon is nagyon sok múlik.

A feol.hu pontokba szedve gyűjtötte össze, hogy mire érdemes figyelni a hűtő használatakor.

Ne nyitogassuk feleslegesen a hűtő ajtaját!

A gépnek a beáramló meleg levegőt is le kell hűtenie, így minden nyitogatással egyre többet fogyaszt. Emellett a frissen berakott ételek az ajtónyitással lassabban, vagy nem hűlnek le megfelelően, így könnyebben megromolhatnak.

Használjuk az energiatakarékos, ECO funkciót!

A korszerű gépeken már van ilyen beállítás, egy gombnyomással aktiválható a funkció.

Lehetőség szerint pakoljuk tele a hűtőt és a fagyasztót!

A legjobb, ha minél több minden van benne, mert a nagy mennyiségű hideg étel jobban tartja a hideget, és ennek köszönhetően a beáramló meleg levegő is gyorsabban lehűl.

Tartsuk karban rendszeresen!

Évente legalább egyszer olvasszuk le és fertőtlenítsük a hűtőnket. Az új készülékekben már van automatikus leolvasztás, ezzel megkönnyítve a feladatot. Rendszeresen töröljük át mosószeres-ecetes szivaccsal, így a baktériumoktól és a kellemetlen szagoktól is megszabadulhatunk.

Mindig a háztartásunknak és az igényeinknek megfelelő gépet vásároljunk!

A szakértők ajánlása szerint többszemélyes háztartás esetén személyenként 40-50 literes, egyszemélyes háztartásban 100-140 literes térfogattal érdemes kalkulálni. A fagyasztónál 100 liter kihasználatlan felülettel egy év alatt 200 kWh energiát pazarolhatunk el feleslegesen.

Meleg ételt soha ne tegyünk a készülékbe!

Ezzel nemcsak a hűtőtér hőmérsékletét növeljük, hanem a készüléknek is ártunk. Mindez alaposan megnöveli a fogyasztást, így a költségeink is nőnek.

Alaposan gondoljuk át, hová tesszük!

A nagy meleg csökkenti a készülék hatékonyságát és az energiafogyasztást is növeli. Ne tegyük ezért ki például tűző napra vagy tűzhely mellé. Ezen kívül a szellőzőrácsot mindig tisztán és szabadon kell tartani, ugyanis amennyiben a gép nem tudja megfelelően leadni a hőt, az 10 százalékkal is növeli a fogyasztást. Évente legalább kétszer portalanítsuk is a szellőzőrácsot.

Ha hosszabb időre elutazunk, ürítsük és kapcsoljuk ki a készüléket!

Amennyiben ezt nem tudjuk megtenni, akkor érdemes aktiválni a Vakáció üzemmódot.