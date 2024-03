Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Nyakunkon a húsvét, a háziasszonyok lassan rákanyarodnak a célvonalra, és megkezdik az utolsó nagy sprintet mielőtt takaros kis ünnepi asztallal kedveskednek a családtagoknak. Az utolsó nagy bevásárlásnál viszont megkezdődik a sakkozás: mit hol érdemes venni; hol milyen akció van? Az Economx megkérdezte a kiskereskedelmi láncokat, hogy milyen akciókkal készülnek az ünnep előtt, és milyen kínálatra számíthatnak a bevásárló egységekben.

Auchan: a sajátmárkás termékek kerülnek fókuszba

„A szezonok általában mindig erősebb időszaknak számítanak, így a húsvét is. Mivel azonban idén a hónap végére esik az ünnep, a fizetések szempontjából nem egy szerencsés időszak. Ennek ellenére a márciusi forgalomnál mindenképpen fejlődéssel számolunk, ugyanakkor még mindig érezhető, hogy vásárlóink sokkal árérzékenyebbek, fontosak számukra az akciók, a kiemelt ajánlatok” – közölte lapunkkal az Auchan sajtóosztálya. Kiemelték, hogy a kosárérték az éves átlagkosárhoz képest két számjeggyel fejlődik ebben a szezonban.

Mivel a Húsvét leginkább a tradicionális friss termékekről szól, így a legerősebb időszak az ünnep előtti hét. „Természetesen a húsvéti termékeket (pl. lakásdekoráció, italok, tartós élelmiszerek) már az ünnep előtt pár héttel, a vásárlói útvonal kiemelt pontjára, például a bejáratokhoz helyezzük ki, hogy vásárlóink azokat még könnyebben beszerezhessék. Érezhető, hogy vásárlóink inkább a sajátmárkás termékek felé fordulnak, amelyek nem csak kiváló minőségűek, de alacsony árral is rendelkeznek” − tették hozzá.

Tradicionális termékkör révén általában a tarja, csülök, lapocka, sonka, oldalas, pulyka termékeket keresik elsősorban a vásárlók. A termékek 1299-4990 forint érhetők el ezekben a termékkörökben.

A szószok iránti kereslet a húsvéti időszakban minden kiszerelésre erősödik, de általában a nagyobb kiszerelések fogynak jobban. A csípős (ízesített) szószok forgalma évről évre növekszik, ezt mutatja az is, hogy például a chili/paprika krémek forgalma töretlenül erősödött az elmúlt években.

Lidl: 16 féle sonkával készülnek

A Lidl Magyarország arról számolt be, hogy mivel a húsvét ezúttal a hónap végére esik, az áruházakban már március 1-jétől széles választékban elérhetőek a minőségi, kedvező árú húsvéthoz kapcsolódó termékek. A kínálatban többek között a saját márkás Favorina édességek, a különböző húsvéti csokoládék, csokinyuszik, csokitojások, a húsvéti sonkák széles választéka, a friss kalácsok, a sütéssel kapcsolatos alapanyagok és sütési kellékek, valamint a húsvéti dekorációk is.

A fogyasztók körében oly népszerű húsvéti sonkákból összesen 16 félét kínál a diszkontlánc. A kínálatban megtalálhatóak mind a pulykából, mind pedig a sertésből készült termékek, melyek változatos elkészítési formában kerülnek a polcokra.

Összesen 16 féle sonkával készül a Lidl Kép: Getty Images

A sonkák esetében a legkeresettebb termék a Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka, de a korábbi sikereknek köszönhetően a kínálat idén a füstölt-főtt kötözött sertéscombbal bővül. A húsvéti sonkák kilogrammonkénti ára 1689 és 4599 forint között alakul, így a kínálatban mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Húsvéti kalácsból hatféle található meg a polcokon, ezek közül a 400 grammos vajas fonott kalács a helyben sütött pékáruk állandó termékkínálatában mindig elérhető. Az ünnephez közeledve tovább bővül a kínálat a gyümölcsös, a háromágas fonott és a húsvéti sós kaláccsal, valamint idén először két újdonság is megtalálható lesz a polcokon a sós-tormás és a Diawellness tönköly kalács. Ezek ára ízesítéstől és kiszereléstől függően 299 és 699 forint között alakul.

Tormából négyfélét kínál a Lidl vásárlóinak: a birsalmás torma mellett a hagyományos reszelt torma, a reszelt torma erős ízesítésben, valamint a Csupros tejszínes torma is megtalálható a polcokon – mindhárom a Lidl saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozik. A Hazánk Kincsei reszelt tormák március 21-től 60 százalékos kedvezménnyel 169 Ft-ért vásárolható még.

Az áruházlánc az elmúlt évhez hasonlóan idén is élénk forgalomra számít. Tekintve, hogy a húsvét leginkább a friss, tradicionális termékekről szól, a legerősebb időszak a húsvét hetében várható, azon belül is a nagypéntek előtti csütörtökön számít a legnagyobb forgalomra a Lidl, de a kétnapos zárva tartás miatt a megszokottnál erősebb forgalom várható szombaton is.

Tesco: felfoghatatlan mennyiségű csokit vesznek

Egyértelműen az édességek generálják a legnagyobb forgalmat húsvét előtt az élelmiszer-kiskereskedelemben – derül ki a Tesco adataiból. Az áruházlánc üzleteiben március elején már elérhetőek a húsvéti termékek, és bár idén a fizetésnap sokaknál húsvét utánra esik, a Tesco vásárlói már a hónap elejétől kihasználhatják a különféle kedvezményes lehetőségeket.

Ha húsvét, akkor csokinyuszi és csokitojás – a lánc nyilatkozata szerint ezekből és az egyéb húsvéti édességekből fogy a legtöbb náluk. Az ebben az időszakban szintén keresett hús- és tejtermékek csak ezután következnek a forgalmi rangsorban az áruháznál, de az év többi részéhez képest a kosarakban ilyenkor nagyobb arányban találhatók üdítők és szeszesitalok is.

Mintegy 80 ezer kilogramm csoki nyuszi fogy a Tesconál ilyenkor Kép: Getty Images

„Nagypénteket megelőző csütörtökre, március 28-ára, illetve szombatra, március 30-ra várjuk a legtöbb vásárlót, akik rendszerint egyszerre vesznek meg minden, a húsvéti ünnepléshez szükséges terméket. Idén azonban a húsvét egy héttel korábbra esik, mint 2023-ban, így sokan lesznek, akiknek még nem érkezik meg a havi fizetésük a nagybevásárlás idejére. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy vásárlóinkat már március első felében is számos kedvezménnyel segítsük a költségkeret okos beosztásában” – közli a sajtóosztály. Ennek kapcsán elmondák, hogy a Tesco adatai szerint az átlagos húsvéti vásárlói kosár tavaly 8 ezer forint körül alakult.

A Tescónál mintegy 80 ezer kilogramm csokinyuszi fogy húsvét előtt, ezenkívül mintegy 300 tonna sonka kerül az üzletek polcaira, melyek közül a leggyakrabban keresettek a kötözött lapocka és a frikandó.

Természetesen a tojás sem hiányozhat az áruházak kínálatából, melyből húsvét előtt az éves értékesített mennyiség 15 százaléka fogy – jellemzően M-es méretben. A Tesco továbbá 250 ezer darab kalácsot forgalmaz az ünnepeket megelőző időszakban frissen sütve és előre csomagolva, édes és sós (például tormás) ízekben egyaránt, beleértve az egyre népszerűbb babkát is.

Spar: megugrik a szószok iráni kereslet

„Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a magasabb árfekvésű, prémium termékek iránti kereslet a megszokottnál alacsonyabb lehet, ezzel szemben emelkedést várunk a minőségi SPAR márkatermékek tekintetében” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A húsvéti szezon kiemelkedő a füstölt húsok értékesítésében. A SPAR saját tulajdonú Regnum húsüzemei több mint 600 tonna húsáruval készülnek az ünnepre. A legnépszerűbbnek számító kötözött lapockából 240 tonna kerül az üzletetekbe a bicskei húsüzemből. A vállalat perbáli húsüzeme pedig 30 tonna darabolt lapockát, 60 tonna S-BUDGET füstölt főtt tarját, közel 20 tonna Regnum füstölt főtt tarját, 200 tonna füstölt hátsó csülköt, 10 tonna Frikandó sonkát, valamint 60 tonna S-BUDGET császárszalonnát készít húsvétra.

A húsvét kedvelt csemegéjének forgalma akár 70 százalékkal is nőhet ilyenkor. Ezen felül mintegy 25 százalékkal több fogy a mustárfélékből és a klasszikus húsvéti ételek készítéséhez használt majonézből is.

Étkezési tojások tekintetében mintegy 50 százalékos növekedés várható a következő hetekben, ezért az ünnepi időszakra mintegy 10 millió darab tojással készül a vállalat.

Aldi: a magyar tojástól az alkoholmámorig

A lánc ebben az időszakban a sonkatermékek területén kiemelt forgalommal, 200 tonna feletti értékesítéssel számol, amibe beletartoznak mind a kiváló minőségű és alacsony árú volumentermékek, mind a magasabb áron kínált, hosszabb érlelési idővel rendelkező prémium termékek. Az Aldi kínálatában a hagyományos füstölt comb, füstölt, főtt tarja, füstölt, kötözött lapocka és füstölt hátsó csülök szezontermékek mellett főtt, füstölt pulyka alsócomb, diósonka és friss hátsó csülök is elérhető lesz.

Az ALDI kizárólag magyar forrásból származó tojásválasztékából tavaly, ugyanezen időszakban közel negyedmillió doboz tojás fogyott.

Az édességek közül ebben az időszakban az ALDI tapasztalata szerint a szezonális kínálatában megtalálható üreges figurák (nyulak, csibék, bárányok) és a tojások (töltött, tömör, üreges) a legnépszerűbbek, a vásárlók minden esetben nyitottak az újdonságokra.

Húsvétkor az áruházlánc teljes alkoholkínálata iránt nagy kereslet mutatkozik, ilyenkor sokkal több sört, bort, pezsgőt és szeszes italt értékesít a vállalat.

A vállalat bízik az inflációcsökkenés vásárlásokra gyakorolt pozitív hatásában, számos intézkedést hoz annak érdekében, hogy a magyar fogyasztók minél több terméket vásárolhassanak a korábbinál olcsóbban. Az ALDI minden lehetőséget megragad a költségcsökkentésre, folyamatosan keresi az olcsóbb beszerzési forrásokat, újratárgyalja a meglévő beszállítói szerződéseit, hogy az elért előnyöket vásárlói számára árcsökkentés formájában adhassa tovább.