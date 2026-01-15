A venezuelai események nyomán vajon meddig bírja a havannai rezsim? Kuba lesz a következő dominó? Kuba energiaellátása nagyban függ Venezuelától. A szigetországnak ugyanis Venezuela a legnagyobb olajszállítója. Az ország szükségletének közel fele onnan származik, illetve származott.

Donald Trump amerikai elnök közvetlenül Nicolás Maduro és felesége caracasi elrablása után még azt mondta: Kuba készen áll az összeomlásra. Nem tudom, hogyan tartanak majd ki, de jelenleg nincs bevételük. Minden pénzük a venezuelai olajból származott.

Ki lesz hatalmon jövőre?

Maduro elfogása óta nem futott ki olajszállító hajó Kubába és mivel Washington gyakorlatilag blokkolja a venezuelai olajszállítmányokat, nem is várható a közeljövőben szállítás. Ehhez jön még a szigetet érintő amerikai embargó.

Az ország a Szovjetunió összeomlása óta gyakorlatilag folyamatos gazdasági krízisben él.

Emberek töltik az időt egy járdán, miközben fokozódik az amerikai- kubai feszültség, miután Donald Trump amerikai elnök megfogadta, hogy megakadályozza a venezuelai olaj és pénz Kubába jutását, és azt javasolta a kommunista irányítású szigetországnak, hogy kössön megállapodást Washingtonnal. Havanna, Kuba , 2026. január 11. Kép: Reuters , Norlys Perez

Ha nem érkezik energia, akkor a szigetországban több lesz az általános hiány és nagyobb a nélkülözés.

„Amennyiben Havanna nem talál alternatív olajimportot, komoly problémákkal nézhet szembe a rezsim. Nem biztos, hogy jövőre ők lesznek hatalmon. Az Egyesült Államok szerepe ebben döntő lehet”

– hangsúlyozta az Economx érdeklődésére Reile Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) vezető kutatója, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Kubában alapvető dolgok hiánya nehezíti az emberek életét, az üzemanyagtól egészen a bébitápszerig. A mi jólétünkben elképzelni is nehéz, milyen lehet úgy élni, hogy alapvető higiéniai cikkekhez nem jutnak hozzá a lakosok, például wc-papír, fogkrém, és a hús is ritka.

„Rendszeres az áramszünet és nem néhány percről beszélünk, hanem napi szinten több órásról. Ha nem lesz olaj, még nagyobbak lesznek az áramszünetek is. Az pedig kihat a biztonságra és a közhangulatra”

– fogalmazott a térség szakértője, aki szerint részben a koronavírus-járvány a felelős a hanyatlás felgyorsulásáért, mert a kubai gazdaság jelentős bevétele származott a turizmusból. A covid miatt azonban akkor az teljesen leállt és a hiányt a mai napig nem sikerült behozni.

Maga a turizmus is egyre rosszabb állapotban van, amikor nincs pénz hotelek felújítására, strandok tisztítására, és az olyan szolgáltatásokra, melyet egy külföldi nyaraló joggal elvárna, mint minimumot.

Venezuela pótolhatatlan?

Mexikó jelenleg is szállít olajat Kubának, de messze nem annyit, amennyire Havannának szüksége lenne, illetve pótolni tudná Venezuela korábbi támogatását.

A libériai zászló alatt hajózó Ocean Mariner olajszállító tartályhajó elhagyta a mexikói állami tulajdonban lévő Pemex olajtársaság Coatzacoalcosban (Veracruz) található terminálját, és áthaladt a Havannai-öbölön, hogy finomított üzemanyagot szállítson Kubába , mivel Mexikó a sziget kulcsfontosságú szállítójává válik a venezuelai események közepette. Havanna, Kuba , 2026. január 9. Kép: Reuters , Norlys Perez

Az MKI vezető kutatója szerint Mexikó általában jó kapcsolatot ápol Havannával, de ingyen nem fog olajat adni. Már most vizsgálódások folynak Mexikóban a baloldali kormány ellen, hogy milyen alapon szállít és mennyiért olajat Kubába.

„Az Egyesült Államok szerepe itt is releváns lehet. Amennyiben rászólna Mexikóra, hogy ne adjon el több olajat Kubának, előbb, vagy utóbb Mexikó, ha nem is szívesen, de teljesítené Washington kívánságát”

– közölte Reile Zsolt, egyben hozzátette, hogy Peking és Moszkva elvben Havanna komoly támogatói, de

ők most kaptak egy hatalmas pofont Venezuelában az Egyesült Államoktól. Kétlem, hogy sorba állnának egy másodikért Kuba érdekében.

A szakértő aláhúzta, hogy a Kubának nyújtott katonai védelem teljesen kizárt. Nincsenek meg hozzá se Kínának, se Oroszországnak az eszközei. Legalábbis nem a térségben.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök (jobbra) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) belépnek Jekatyerina-termébe a Nagy Kremlben tartott találkozójuk során, 2025. május 7-én, Moszkvában, Oroszországban Kép: Getty Images / Contributor

„Ráadásul Moszkvának megvan a maga baja Ukrajnával. Nem szívesen dotálna egy karib-tengeri országot, amikor minden kopejkára szüksége van Ukrajna tekintetében. Márpedig Havanna nem tud fizetni”.

Raúl az utolsó bástya?

Képes-e a kubai rezsim túlélni az amerikai nyomást, vagy belátható időn belül összeomlik?

Reile Zsolt szerint ez a nyomás mértékétől függ. Az embargónak köszönhetően Kuba elszigetelt és szenved. A rezsim sem annyira erős, mint korábban. Érezhető volt a gyengülés Fidel Castro halála után.

Még életben van Fidel Castro öccse, Raúl, amint ő eltávozik, az ideológia utolsó bástyája is leomlik és egy „öreg” sem marad a Forradalomból. Az új generációk nyitást akarnak: internetet, okostelefont és szabadságot

– közölte a kutató, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Kuba meglehetősen zárt rendszer, ahol helyiekkel beszélve azt látni, hogy egyre kevesebben mennek el rendőrnek is, mert félnek, hogy családjukkal, barátaikkal kerülnének szembe a tüntetésekkor, melyek agresszivitásba is fordulhatnak.

Úgy látja a kubai katonaság erős. Legalábbis a kubai társadalmon belül és tisztelete is van. Szerepe inkább az államellenes, rendszerellenes akciók felderítése és elfojtása. Ezenkívül erős a humanitárius küldetése is. A lakosság ellen nem kellett bevetni őket, de vajon mi lenne az a határ, amikor a hadsereg megtagadná a parancsot?

Emberek várnak egy buszra, miközben Kuba egyre súlyosbodó üzemanyaghiányra készül, miután az Egyesült Államok lefoglalta a venezuelai kötelékbe tartozó tartályhajókat, ezzel elvágva egy létfontosságú energiaellátási vonalat, mindössze néhány nappal azután, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt elfogták Matanzasban, Kubában , 2026. január 7-én. Kép: Reuters , Norlys Perez

Nagy kérdés Reile Zsolt szerint, hogy Donald Trump mikor és milyen módon szeretné a kubai kommunista rezsim bukását, és most nem fegyveres beavatkozásra gondol.

„Elég lenne a szigetet blokád alá venni, márpedig a Karib-tenger most nyüzsög az amerikai hadihajóktól. Félidős választások is jönnek. A floridai kubai szavazatokra is szükség lesz. Részben ez az oka Trump megnyilvánulásainak Kubát illetően”.

A kubai emigráció harciassága már a múlté?

„Ez már új generáció. Nem hiszem, hogy fegyvert fognának Kubáért. Ám semmin nem lepődnék meg. Ha az Egyesült Államok rezsimváltást akar Havannában, akkor az be fog következni” – fűzte hozzá a térség szakértője.