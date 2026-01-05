Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart 11 órától – az Economxen ezen a linken követheti. A sajtótájékoztató tényét – miszerint, hogy lesz – a kormányfő már az év végén bejelentette Facebook-oldalán: „Kérdés nem marad válasz nélkül” – közölte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „lesz miről beszélni”.

A miniszterelnök még meg sem szólalt, de a forint már gyengült hétfő reggel: az eurót hét órakor 383,54 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 382,94 forintnál, 9 óra előtt pedig már a 385-ös szintet is megközelítette, de még a sajtótájékoztató kezdete előtt vissza is erősödött 383,6 környékére.

Erős éve volt a forintnak Jelentős erősödés után 385,4-en zárta az évet az euró-forint és 328,4-en a dollár-forint árfolyama, ezzel a magyar deviza 6,3 százalékkal értékelődött fel a közös európai pénzzel és 17,4 százalékkal a dollárral szemben. A forint ezzel régiós összevetésben is az élmezőnybe került tavaly.

A sajtótájékoztató kezdetekor 384,4 körül állt a forint az euróval szemben, majd az első órában szép lassan 384,7 fölé gyengült, melyet egy gyors erősödés követett, egészen 384,2-ig. A forint árfolyama szűk sávban, 384,2 és 384,8 között mozgott a sajtótájékoztató első órájában.

A forint árfolyamának alakulása az euróval szemben Kép: TradingView

Egyetlen jelentősebb ugrás volt csak az árfolyamban: amikor azt kérdezték Orbán Viktortól, hogy ő lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, valamint, hogy nem mozdulunk-e el az elnöki rendszer felé, a kormányfő szavaira jelentőset erősödött a forint (384,3-ról egészen 383,3-ig).