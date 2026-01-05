Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órakor. A hírt a kormányfő az év végén a Facebook-oldalán tette közzé. „Kérdés nem marad válasz nélkül” - tette hozzá a bejelentéshez, a legfrisebb bejegyzésében pedig azt írta: „lesz miről beszélni”.

Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel - fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán, megjegyezve, hogy téma lesz bőven.

A miniszterelnök szerint az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van, Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést. „Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk” - tette hozzá.

Orbán Viktor úgy vélekedett: az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet, ezt képviseli a Tisza. „Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára” - közölte.

A miniszterelnök szerint ezzel szemben a kormányoldal a béke és biztonság útját ajánlja a magyaroknak. „Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől” - írta a kormányfő.

A miniszterelnök legutóbb december 31-én szólalt meg, amikor évzáró interjút adott az M1 aktuális csatornának, akkor is a két út közötti különbségről beszélt.

„2026-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek felhatalmazást a magyaroktól: hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből” - fogalmazott az MTI tudósítása szerint.

Orbán Viktor szerint 2026-ban arról kell dönteni, hogy Magyarország csatlakozik-e a háborút akaró európai, úgynevezett hajlandók szövetségéhez, vagy kimarad a háborúból. Úgy vélte, ha az ország kimarad a konfliktusból, nem kell hadigazdaságra átállni, és megmaradhat a békegazdaság.

A másik út - tette hozzá - a hadigazdaság, amely szerinte azt jelenti, hogy Magyarország belép a háborúba, átszervezik a gazdaságot, a forrásokat Brüsszelen keresztül Ukrajnába irányítják, ami végül elszegényedéshez vezethet.

A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy a Fidesz-KDNP egységes vezetése szerinte a legnagyobb versenyelőny, mert megítélése szerint Magyarországnak az európai országok többségéhez képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van.