Az eurót hét órakor 383,54 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 382,94 forintnál.

A dollár jegyzése 328,23 forintra emelkedett 326,35 forintról, a svájci frank pedig 412,10 forintról 413,27 forintra drágult.

Az euró árfolyam 1,1686 dollárra gyengült a péntek esti 1,1734 dollárról.

Jelentős erősödés után 385,4-en zárta az évet az euró-forint és 328,4-en a dollár-forint árfolyama, ezzel a magyar deviza 6,3 százalékkal értékelődött fel a közös európai pénzzel és 17,4 százalékkal a dollárral szemben. Az Economx által megkérdezett elemzők szerint azonban erősen valószínűtlen, hogy 2026-ban hasonló elmozdulások történjenek a devizapiacon.