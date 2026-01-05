Trump elnök a hivatalba lépésével megadta a kegyelemdöfést egy régi korszaknak, ma már egy új korszak időszakát éljük – kezdte nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban.

Orbán szerint egy új szabályok szerinti korszakba léptünk, amelyben a liberális világrend lezárult. Hangsúlyozta, a háborútól továbbra is távol kell maradni, emellett pedig az energiapolitika egyre inkább szuverenitási kérdés, emellett pedig a nagy adatközpontok és a mesterséges intelligencia energiaigénye is egyre jobban nő, az látszik, hogy akik ebben nem tudnak részt venni, azok le fognak maradni. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy 82 állam- és kormányfői találkozón vett részt a tavalyi évben.

Magyarország biztonsága garantált, az energiaellátása rendben van. Ugyanakkor az uniós gáz- és olajipari szabályozások szerinte rombolóak Magyarország számára, az EU alapszerződése szerinti, szuverén energiapolitikára vonatkozó jogkört elvonja, ha ez életbe lép, Magyarország meg fogja tenni a megfelelő jogi lépéseket – tette hozzá.

Orbán csak szuverén emberekkel beszél

A kérdéssort a közmédia kezdte, akitől a kormányfő azt a kérdést kapta, hogy áll-e még az elképzelése arról, amelyet még tavaly nyáron Tusnádfürdőn állított, miszerint az április 12-i választáson 86 egyéni képviselőjük jut be a parlamentbe, illetve, hogy várható-e vita más miniszterelnök-jelöltekkel, például Magyar Péterrel.

A miniszterelnök közölte: a választások időpontjáról a köztársasági elnök dönt, a választás eredményéről pedig a magyar nép. Ami pedig a jelölti vitákat illeti, ő kizárólag szuverén emberekkel tud vitatkozni. A céljuk ugyanakkor az, hogy a 2022-es választások eredményét megismételjék.

Az országgyűlési választásokat egyébként úgy jellemezte, vagy a „brüsszeli úton” halad tovább Magyarország, ami „háborút és megszorításokat hoz”, vagy a magyar úton, ami a „békét és fejlődést” jelent.

A venezuelai helyzet akár kedvezőbb helyzetet is teremthet

A Venezuelában történt eseményeket Orbán úgy jellemezte, mint egy új nyelvet, az új világ egyik erőteljes megnyilvánulását. Amit magyar szempontból fontos tart, hogy az Egyesült Államok várhatóan a világ olajkészletének 40-50 százalékát akarja ellenőrizni, amellyel jelentős befolyást gyakorolhat az energia világpiaci árára. Úgy számol, hogy olcsóbb energiára van szüksége az amerikaiaknak ahhoz a gazdaságpolitikai programhoz, amelyet Donald Trump meghirdetett. Ez pedig Magyarország számára kedvező lehet: Orbán szerint komoly esély van arra, hogy Magyarország számára kedvezőbben alakulhat az energiapiaci helyzet, miután Venezuelát ellenőrzés alá vonják.

A pénzügyi védőpajzs személyes megállapodás kérdése

Az ATV kérdése Orbán Viktor az amerikai pénzügyi védőpajzsról azt mondta, az Egyesült Államokban elnöki rendszer van, amelyben minden megállapodás személyes. Hangsúlyozta, szerinte csak annyi biztos, hogy amit a hivatalban lévő miniszterelnök az amerikai elnökkel megköt, az addig úgyis marad, amíg a személyek nem cserélődnek.

Kiemelte, abban bíznak, hogy a most megkötött egyességeket a mostani terminus után is képesek lesznek életben tartani, ahogy abban is bízik, hogy ő marad a magyar miniszterelnök. Hozzátette azt is, hogy már az első világháború óta szüksége volt valamiféle pénzügyi védőpajzsra Magyarországnak. Most is kért ilyen védőpajzsot.

„Abban maradtunk az elnökkel, hogy a munkatársaink kidolgozzák azt a speciális védőpajzsot.” – tette hozzá Orbán, hozzátéve, hogy ez a munka jelenleg is zajlik, és a folyamatokat a külügyminiszter irányítja.