Nagy változásokon van túl a devizapiac: miközben néhány valuta kimagasló erősödést mutatott, mások súlyos veszteségeket szenvedtek el 2025-ben. A kép azonban nem fekete-fehér, ugyanis a „legerősebb” és „leggyengébb” devizák megítélése nagymértékben attól függ, milyen bázishoz mérünk, és mi áll az árfolyammozgások hátterében.

Az idei év egyik legnagyobb árfolyamnyertese az orosz rubel volt,

amely a dollárral szemben mintegy 40–45 százalékos erősödést mutatott, ezzel globálisan is az élmezőnybe került. A mozgás részben alacsony bázisról történt, miután a rubel a korábbi években jelentős gyengülést szenvedett el.

Az erősödést több tényező támogatta: az orosz jegybank tartósan két számjegyű, 15–20 százalék közötti kamatszintje hozamvonzást teremtett, miközben Oroszország külkereskedelmi többlete 2025 elején elérte a 18,5 milliárd dollárt, ami éves összevetésben is jelentős növekedést jelentett. A rubel árfolyamát emellett a tőkekorlátozások, az exportbevételek kötelező rubelesítése és a visszafogott import is támogatta.

Ugyanakkor a rubel teljesítménye nem tekinthető klasszikus piaci sikertörténetnek, mert az árfolyamot erősen torzítják az adminisztratív intézkedések, és a valuta nem szabadon konvertibilis. A piaci hangulatot javította ugyan az a várakozás, hogy a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció alatt enyhülhetnek a geopolitikai feszültségek, ez azonban inkább spekulatív tényezőként jelent meg.

Erős éve volt a forintnak is

A forint 2025-ben a régió egyik legerősebb devizájának számított. Az euróval szemben a forint nagyjából 6–8 százalékkal erősödött: az év eleji, 395–400 körüli szintekről több alkalommal is 380 alá került az árfolyam. Ez már nem pusztán technikai mozgás, hanem régiós összevetésben is felülteljesítés.

A dollárral szemben még látványosabb volt az elmozdulás: a forint 18–22 százalék körüli erősödést mutatott. Ennek azonban csak egy része tulajdonítható a forint saját erejének, hiszen a dollár globálisan is gyenge évet futott. A forint euróval szembeni teljesítménye ugyanakkor egyértelműen a magas kamatkörnyezetnek, az infláció gyors csökkenésének és a Magyar Nemzeti Bank óvatos monetáris politikájának köszönhető.

A magyar üzleti környezetet továbbra is a forint árfolyamának éves szintű magas volatilitása, a finanszírozási költségek változása és a külkereskedelmi helyzettől való erős függőség jellemzi – hívja fel a figyelmet az Economxnak elküldött összeállításában az Akcenta CZ. A devizakereskedő cég elemzői szerint ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az üzleti bizonytalanság továbbra is a vállalatok mindennapi működésének fontos tényezője marad.

„A forint változó euró- és dollárárfolyama mellett a vállalatok már nem támaszkodhatnak egy »biztonságos« árfolyamszint feltételezésére Magyarországon. Egy éven belül a 10–20 forintos eltérések az euróval szembeni árfolyamban nem ritkák, és nagy exportvolumenek esetén ezek a mozgások közvetlenül befolyásolják a szerződések jövedelmezőségét és a profitmarzsokat”

– mondta Jacek Jurczynski, a cég vezérigazgatója, aki szerint ezért a devizakockázat már nem pusztán pénzügyi kérdés, hanem tisztán operatív kockázattá válik. Hozzátette, hogy egyre több vállalat épp ezért fedezeti eszközöket alkalmaz, például forward ügyleteket vagy aktív devizakezelést.

A leggyengébbek: bolívar és dollár – nagyon más okokból

A 2025-ös év egyértelmű vesztese abszolút értelemben a venezuelai bolívar volt. A valuta a dollárral szemben mintegy 70 százalékos leértékelődést szenvedett el a RemitBee összeállítása szerint, a tartós hiperinfláció, a gazdasági összeomlás és a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom hiánya miatt. A bolívar gyengülése azonban nem piaci összevetés kérdése, hanem egy krónikus válság tünete.

A meglepő vesztesek közé tartozik ugyanakkor az amerikai dollár is. A dollárindex 2025-ben két számjegyű mínuszba került – csak az első fél évben közel 11 százalékos volt a mínusz –, így a nagy devizák közül az egyik leggyengébben teljesítő valutává vált. A dollár gyengülése részben magyarázza, miért tudott sok más deviza – köztük a forint is – látványosan felértékelődni az év során.