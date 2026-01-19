Az euróövezetben a fogyasztói árak 1,9 százalékkal emelkedtek éves szinten decemberben, ami lassulás a novemberi éves 2,1 százalék után – az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) hétfőn ismertetett végleges jelentése szerint. A fogyasztói árak 0,2 százalékkal nőttek novemberhez képest, amikor 0,3 százalékos csökkenést mértek.

Az MTI azt írja, az EU-ban a fogyasztói áremelkedés 2,3 százalékra mérséklődött a novemberi 2,4 százalékról éves összevetésben. Az energiaárak csökkenése 0,5 százalékról 1,9 százalékra gyorsult. Az ipari termékek drágulása a novemberi 0,5 százalékról 0,4 százalékra lassult decemberben. Az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek árnövekedése a novemberi 2,4 százalékról 2,5 százalékra gyorsult. A szolgáltatások áremelkedése 3,4 százalékra lassult a novemberi 3,5 százalékról.



A legmagasabb éves inflációt Romániában mérték, 8,6 százalékot, Szlovákiában 4,1 százalékot, illetve Észtországban 4 százalékot. A legalacsonyabb áremelkedés Cipruson volt (0,1 százalék), Franciaországban (0,7 százalék) és Olaszországban (1,2 százalék).