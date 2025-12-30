céginfó.hu
Repkedtek a milliárdok, nem sokat pihent a GVH karikás ostora

Repkedtek a milliárdok, nem sokat pihent a GVH karikás ostora

Több mint 3,3 milliárd forint bírságcsökkentést adott a Gazdasági Versenyhivatal az együttműködő és jogkövetésre törekvő vállalkozásoknak 2025-ben. Ez az összeg így a magyar gazdaságban maradt. A magyar emberek további, mintegy 800 millió forint értékű közvetlen kompenzációt is kaptak a jogsértéseket elkövetett vállalkozásoktól a GVH eljárásainak köszönhetően. A nemzeti versenyhatóság 2025-ben is kiemelt figyelmet fordított a globális technológiai vállalkozások, valamint az élelmiszer-kiskereskedelmi cégek vizsgálatára.

Economx, 2025. december 30. kedd, 09:57
Fotó: Facebook

Töltse le az Economx appot!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2025-ben 33 ügyben, 67 vállalkozással szemben hozott döntést versenyfelügyeleti eljárások keretei között. A döntések kétharmadában – 21 ügyben, 35 vállalkozással szemben – állapította meg jogsértés elkövetését és 19 döntésében 29 vállalkozással szemben szabott ki bírságot összesen 3 milliárd 782,6 millió forint összegben. 2025-ben a GVH a fogyasztók védelme érdekében nagy hangsúlyt helyezett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására. A lezárt ügyek majdnem fele (16 ügy) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt folyt, a kiszabott versenyfelügyeleti bírságok 25 százalékát 944,2 millió forintot eredményezve.

Idén is több nagy kartellügyet lezárt a GVH. Ilyen volt például az egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek versenykorlátozó együttműködése 2025 augusztusában, vagy a 2025. december elején befejezett kukásautó-kartell ügy, amelyben több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra. A Nitrogénművek Zrt. kartellezését megismételt eljárásban vizsgálja a GVH.

Kapcsolódó

A Gazdasági Versenyhivatal a munkahelyek megőrzésének érdekében minden eljárás alá vont vállalkozással együttműködésre törekszik.

A cégek – a versenytörvényben foglaltaknak megfelelően – akár többféle együttműködési formát is választhatnak, ezáltal növelve az elérhető bírságkedvezmények mértékét. A 2025-ben jogsértéssel és bírságkiszabással zárult ügyekben a GVH Versenytanácsa több mint 3,3 milliárd forint bírságkedvezményt adott.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke kiemelte:

Arra biztatjuk az eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy aktívan működjenek együtt a versenyhatósággal. Ezzel gyorsíthatók az eljárások, az együttműködési formák kihasználásával pedig jelentős bírságcsökkentést is elérhetnek a cégek. Ezzel a stratégiával GVH megvédi a munkahelyeket és támogatja a gazdasági folyamatokat is.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy „a GVH különösen üdvözli, ha a cégek közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést ajánlanak fel a jogsértéseket elszenvedett ügyfeleiknek. Nekünk mindig a magyar emberek a legfontosabbak!” A 2025-ben lezárt ügyekben a vállalkozások mintegy 800 millió forint fogyasztói kompenzációt, közvetlen visszatérítést vállaltak a GVH-nak köszönhetően.

Tech óriások a GVH hálójában

A GVH idén is nagy hangsúlyt helyezett a globális technológiai vállalkozások, illetve online platformok vizsgálatára.

  • A 2025. május végén zárult Microsoft-ügyben a magyar nyelv szempontjából történelmi léptékű kötelezettségvállalást ért el a nemzeti versenyhatóság,
  • de 2025 augusztusában újabb eljárások indultak a világ legnagyobb online szálláshely-foglalási platformjaival, a Booking.com-mal és az Airbnb-vel szemben is.
  • A GVH idén utóvizsgálat alá vonta az egyik legjelentősebb globális online piacteret a Wisht, adathalász hirdetések miatt kezdett vizsgálódni a Google-nél, az About You pedig több mint egymilliárd forintot fizet a magyaroknak a GVH eljárásának köszönhetően.
  • Mindemellett 2026-ban várhatóan lezárul a Temut érintő versenyhatósági eljárás is.

A mesterséges intelligencia alapú technológiák rohamos terjedésének piaci versenyre, illetve a fogyasztókra gyakorolt hatásaira kiemelt prioritásként tekintett a GVH, amely 2025 decemberében alapítóként csatlakozott a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácshoz, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium által életre hívott Családügyi Kerekasztalhoz is. Utóbbival kapcsolatban Rigó Csaba Balázs kiemelte:

A család és a nemzet az együttélésünk legfontosabb alapjai. A Gazdasági Versenyhivatal számára ezért kiemelten fontos a családok és a gyermekek aktív védelme, különösen a digitális térben, ahol rendkívül gyakoriak a sokszor kifejezetten gyermekeket célzó manipulatív és megtévesztő gyakorlatok.

A GVH 2025-ben is nagy figyelmet fordított a fogyasztói és piaci jelzések hatékony kezelésére. Idén, éves összehasonlításban minden korábbinál több, összesen közel 2000 fogyasztói jelzést, panaszt és bejelentést kezelt a nemzeti versenyhatóság. Ezek mintegy 25 százaléka az online kereskedelmet és további 15%-a kiskereskedelmet érintette.

Többek között ez is indokolta, hogy a 2025-ben is határozottan lépett fel az élelmiszer-kiskereskedelem területén a GVH. Megregulázta a SPAR-t, zárult eljárás a Lidlnél, amely versenyélénkítő és árcsökkentő vállalásokat is tett. A szektorban indultak új vizsgálatok is; a SPAR és az Auchan, illetve a SPAR, az Aldi és a Tesco esetében, továbbá az Auchan kuponakciói és az Aldi piacelsőségi állításai miatt is. A GVH 2025-ben is működtette – a Kormánnyal közösen létrehozott – online Árfigyelő rendszert – amivel pénzt és időt spórolhatnak a magyarok – illetve 2025 decemberében bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) együttműködve vizsgálja az importőrök árazási gyakorlatát.

Földön, vízen, levegőben

A nemzeti versenyhatóság 2025-ben is fókuszált a sokakat érintő légiközlekedésre, különösen az úgynevezett diszkont légitársaságokra. A Wizz Air több ezer magyar utasnak fizetett visszatérítést, de az év során indult újabb eljárás is a Wizz Airnél, illetve a Ryanairnél is.

A GVH a nemzetközi kapcsolataiban 2025-ben is előtérbe helyezte az összekapcsolódást és a magyar nemzeti érdekek védelmét. 2025 áprilisában Budapesten tartották meg a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) versenyhatósági találkozóját. A versenyhatóságok 2025 májusában tartott éves világtalálkozóján pedig Magyarország többszörös elismerést kapott. 2025 decemberében az OECD Versenybizottság elnökségének egyik alelnökévé választották Rigó Csaba Balázst, aki 2023-tól állandó tagja a Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) irányítótestületének (SG) is. 2025-ben volt 20 éves a GVH és az OECD közös budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központja (ROK), amely újabb eredményes évet zárt.

A GVH 2025-ben összesen négy gyorsított ágazati vizsgálatot végzett el; kettőt az élelmiszer-kereskedelem (tej, tojás), kettőt pedig az egyajánlatos közbeszerzések (gépjármű-beszerzések, szúnyoggyérítés) területén, valamint határozottan felhívta a figyelmet az üdülési-jogokkal kapcsolatos visszatérő csalásokra.

A GVH munkatársai 2025 nyarán a parajdi katasztrófa károsultjainak, az adventi időszakban pedig rászoruló gyermekeknek szervezetek adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül.

Kövesse az Economx.hu-t!

Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!

 Témához kapcsolódó

Trump szerint mocskos és kegyetlen az EU – kiderült, mi áll a háttérben

Trump szerint mocskos és kegyetlen az EU – kiderült, mi áll a háttérben

Donald Trump amerikai elnök szerint „mocskos és kegyetlen” az Európai Bizottság, amiért...
Szárnyakat kapott a botrány: uniós eljárás indult a Red Bull ellen

Szárnyakat kapott a botrány: uniós eljárás indult a Red Bull ellen

Az Európai Bizottság hivatalos vizsgálatot indított a Red Bull ellen, mert felmerült a gyanú,...
Benzinháború: döntött a bíróság a Molt ért vádakról

Benzinháború: döntött a bíróság a Molt ért vádakról

A stabil üzemanyag-ellátás fenntartására irányuló lépései során a Mol Nyrt. nem élt...
Belépett a 4iG a magyar hadiiparba: aláírták az állammal a védelmi ipari együttműködésekről szóló szerződéseket

Belépett a 4iG a magyar hadiiparba: aláírták az állammal a védelmi ipari együttműködésekről szóló szerződéseket

Három adásvételi szerződést kötött hétfőn a magyar állam a 4iG-vel. A tranzakciók...

Legolvasottabb

Lekapcsolják az áramot Ukrajnában

Lekapcsolják az áramot Ukrajnában

Fontos változás az államkincstári utalásoknál

Fontos változás az államkincstári utalásoknál

Amíg az ország ünnepelt, magasabb kamatra váltott a népszerű állampapír

Amíg az ország ünnepelt, magasabb kamatra váltott a népszerű állampapír

Bevadult Putyin, további százezreket akar besorozni

Bevadult Putyin, további százezreket akar besorozni

Már csak pár nap van dönteni, ha valaki lemarad, egész évben bánhatja

Már csak pár nap van dönteni, ha valaki lemarad, egész évben bánhatja

Elképesztő a csalók legújabb módszere: így olvassák le könnyedén a PIN-kódunkat

Elképesztő a csalók legújabb módszere: így olvassák le könnyedén a PIN-kódunkat

Küszöbön az átállás, de az utolsó pillanatig megosztja az országot az euró

Küszöbön az átállás, de az utolsó pillanatig megosztja az országot az euró

Hatalmas ajándékot kapott a Clooney család karácsonyra

Hatalmas ajándékot kapott a Clooney család karácsonyra

Vészjelzést adtak a kutatók, a Balaton jövője a tét - megmagyarázták, miért pusztulnak a halak

Vészjelzést adtak a kutatók, a Balaton jövője a tét - megmagyarázták, miért pusztulnak a halak

Keresse meg partnerét adatbázisuknkban!

Média

A kiberbűnözés a világ negyedik legnagyobb gazdasága

Erre költ a magyar idén karácsonykor

Videó: mindig megdöbbenek, milyen drága a mikulás, de azért megveszem

„Nem az adókedvezmény miatt szültem”
További média

Fogytán az idő, a Hyundai végleg elveszítheti orosz gyárát

Januárig van lehetőségük visszavásárolni, bár ez jelen helyzetben nem jó ötlet - és nem is akarnak élni vele.

Amikor a globális vízió találkozik a magyar lendülettel

Mit hozott az első év a Yettelt is birtokló e& PPF Telecom Groupnál? Ez lesz a megújulás éve, Magyarország a régió digitális központjává válhat – interjú a cégcsoport vezérével, Balesh Sharmával.

Moody’s: veszélyben Budapest fizetőképessége, jöhet a további leminősítés
Küszöbön az átállás, de az utolsó pillanatig megosztja az országot az euró

Küszöbön az átállás, de az utolsó pillanatig megosztja az országot az euró

Euróra vált Bulgária

Amíg az ország ünnepelt, magasabb kamatra váltott a népszerű állampapír
Mi lesz a földünkkel, Ukrajnával és a gazdák elleni uniós tervekkel?

Mi lesz a földünkkel, Ukrajnával és a gazdák elleni uniós tervekkel?

Fertőzött ukrán hús kerülhetett a piacra
Munkahelyváltásra kényszerülnek a magyar dolgozók a megélhetési gondok miatt

Munkahelyváltásra kényszerülnek a magyar dolgozók a megélhetési gondok miatt

2025-ben tovább szűkült az álláspiaci kínálat, miközben a megélhetési költségek emelkedése aktívabb álláskeresésre ösztönzi a dolgozókat.

Valami nagyon megváltozott: ezeket a vezetőket keresik

Visszafordult az arany ára

Visszafordult az arany ára

Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, az arany ára a tegnapi csúcs után megint lefelé korrigált.

Egyre hangosabban ketyeg a nyugdíjbomba: mennyit bír el még a kassza?

Már csak pár nap van dönteni, ha valaki lemarad, egész évben bánhatja

Egy ezresre vágyik Ronaldo, miközben fürdik a pénzben

Egy ezresre vágyik Ronaldo, miközben fürdik a pénzben

Ronaldo az ezredik góljára hajt, most úgy tervezi, kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését az al-Nasszrnál.

Csilliárdokat keresnek ezek játékosok – ők lettek 2025 leggazdagabb sportolói

Brigitte Bardot hagyatéka: a jogdíjaktól az ingatlanokig

Brigitte Bardot hagyatéka: a jogdíjaktól az ingatlanokig

Az elhunyt filmikon felhalmozott vagyona több tényező eredménye: a csúcséveiben keresett fizetések, a folyamatosan generált jogdíjak, a jelentős ingatlanportfólió és az erőforrásainak gondos kezelése.

Meghalt a legendás olasz divattervező, óriási vagyont hagyott hátra

Moszkva: az ukránok Putyin novgorodi rezidenciáját próbálták megtámadni

Krasznahorkairól nem csak a Nobel-díj jut eszünkbe, de ez sajnos nevetséges

Krasznahorkairól nem csak a Nobel-díj jut eszünkbe, de ez sajnos nevetséges

A vár immár 13 éve hivatalosan is "mindjárt kész".

Jövőre végre megnézhetjük Magyarország új csodáját

Szarvasgomba és kaviár jár a pogácsához, ehető arany pedig a kekszhez a Zsolnay Kávéházban

Szarvasgomba és kaviár jár a pogácsához, ehető arany pedig a kekszhez a Zsolnay Kávéházban

A budapesti Radisson Blu Béke Hotel Zsolnay Kávéháza az idei ünnepi időszakban különleges délutáni teával várja a vendégeket minden nap.
Elképesztő a csalók legújabb módszere: így olvassák le könnyedén a PIN-kódunkat

Elképesztő a csalók legújabb módszere: így olvassák le könnyedén a PIN-kódunkat

Mesterséges intelligenciát és hőkamerát vetnek be a csalók annak érdekében, hogy kiderítsék a bankkártyák PIN-kódjait.

Újra támadnak a kamu ügyfélszolgálatok, ne dőljön be nekik

FRISS HÍREK

Blogok

Danube Institute Blog

Autokrácia Expressz: Így fordult vissza Georgia a nyugat kapujából
Csupán néhány hónap alatt radikális fordulatot vett az ország politikai berendezkedése.

Maradok a pénzemnél

Nagy szeletelt sonka teszt
A szeletelt sonka sok háztartásban alapélelmiszer: kerül szendvicsbe, salátára és reggeli mellé is.

Közgazdász Online

A gyerekek a Marson ragadtak
Milyen hatással volt a 2010-es évek „nagy áthuzalozása” a fiatalság kapcsolataira és figyelmére?

Várkonyi Gábor Autóblog

Hamarosan kiderül, milyen lesz az új BMW iX3
Kevés autót vártunk ennyire mostanában.

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Repkedtek a milliárdok, nem sokat pihent a GVH karikás ostora

Repkedtek a milliárdok, nem sokat pihent a GVH karikás ostora

Több mint 3,3 milliárd forint bírságcsökkentést adott a Gazdasági Versenyhivatal az együttműködő és jogkövetésre törekvő vállalkozásoknak 2025-ben. Ez az összeg így a magyar...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.