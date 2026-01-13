2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,1 százalékkal pedig az előző havikat. 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek az árak az előző évhez képest – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal gyorstájékoztatójából.

12 hónap alatt, 2024. decemberhez viszonyítva:

Az élelmiszerek ára 2,6 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,3 százalékkal csökkent), ezen belül a csokoládé, kakaóé 13,5, az édesipari lisztesárué 12,4, a kávéé 12,0, a büféáruké 11,8, az iskolai étkezésé 8,1, az éttermi étkezésé 8,0, az alkoholmentes üdítőitaloké 6,6, az étolajé 5,8, a péksüteményeké 5,6, a tojásé 3,5 százalékkal.

A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 11,6, a tejtermékeké 14,3, a tejé 12,3, a sertéshúsé 9,8, a párizsi, kolbászé 5,5, a sajté 5,3, a cukoré 4,0 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 8,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 19,8, az elektromos energia 2,2 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,6 százalékkal.

A szolgáltatások 6,8 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 14,3, a testápolási szolgáltatások 9,8, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a lakásjavítás és -karbantartás 9,0, az egészségügyi szolgáltatások 8,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a lakbér 5,7 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 24,5, a szobabútorok 5,0, a fűtő- és főzőberendezések 2,3, az új személygépkocsik 2,7 százalékkal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 8,6 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak.

Egy hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva:

A fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.

Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal mérséklődött), ezen belül a tojás 3,0, a gyümölcs- és zöldséglé 2,2, az alkoholmentes üdítőitalok 1,4, a büféáruk 0,6, a kenyér 0,2 százalékkal többe, a vaj, vajkrém 2,4, a sajt 1,9, a sertéshús 1,7, a tej és az étolaj 1,1-1,1 százalékkal kevesebbe került.

A ruházkodási cikkek 0,3 százalékkal drágultak.

A háztartási energia ára 0,9 százalékkal nőtt, ezen belül a vezetékes gázért és a tűzifáért is 1,4-1,4 százalékkal többet kellett fizetni.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,8 százalékkal nőtt, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 1,8 százalékkal emelkedett. A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruké 0,2 százalékkal nőtt.

2025-ben az előző évhez képest:

A fogyasztói árak átlagosan 4,4 százalékkal nőttek, ezen belül a legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágultak, 6,7 százalékkal.

Az élelmiszerek ára 5,3 (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,9), a szeszes italok, dohányáruké 6,5, a háztartási energiáé 6,4, a ruházkodási cikkeké 1,8, a tartós fogyasztási cikkeké 2,2, az egyéb cikkeké 0,4 százalékkal emelkedett.

A fogyasztói árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 4,5 százalékkal nőttek.

NGM: bejött az árrésstop

Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához - kommentálta a friss adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szaktárca rámutatott, hogy a tavaly márciusban intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 22 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe. A december 1-jétől az árréscsökkentés hatálya alá vont 13 új élelmiszer-termékkategóriában is érzékelhető már a változás: az elérhető adatok szerint az érintett termékek ára 2026. január 12-re átlagosan 23 százalékkal mérséklődött. A drogériai termékek esetében pedig az intézkedés alá vont termékek esetében 28 százalékos az átlagos árcsökkenés. Az intézkedést mindezért a kormány 2026 február 28-ig meghosszabbította.

Amundi: további érdemi csökkentés várható

"Az előzetes várakozásunknak (3,4 százalékos) megfelelő éves adattal hajszálnyira megközelítette a jegybanki célt az infláció. Az árrésstopok és a kedvező bázishatás miatt a következő hónapokban további érdemi csökkenés várható, amit az euróval szemben erős szinten lévő forint, az európai gázárak csökkenése és a globális olajárak gyengélkedése szintén támogat" - értékelte Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Hozzátette: az év eleji átárazások mértéke kiemelten fontos lesz a monetáris politika várható alakulása szempontjából, így kiemelt figyelem övezi majd a januári és februári adatokat.