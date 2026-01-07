A várható tartós rendkívüli hideg miatt a vízügyi szakemberek a Duna felső szakaszán megelőzésként eltávolítják a hajózáshoz nem nélkülözhetetlen bójákat - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebook-oldalán szerdán.

A bejegyzéshez készített látványos videóban hozzátették: a jegesedés és az azt követő jégolvadás könnyen magával sodorhatja ezeket a bójákat, ami veszélyes lehet a hajózásra és komoly károkat is okozhat, ezért most elővigyázatosságból kiemelik azokat.