2024-ben is jelentős mértékben csökkent a dohányboltok száma Magyarországon, ahol a jelenlegi törvényi szabályozás alapján csak koncessziós engedéllyel vagy külön feljogosítással lehet üzemeltetni – írta meg a 24.hu. Koncessziós engedélyt 2013-ban lehetett nyerni, a dohány-kiskereskedelmi ágazat átalakításakor, a külön feljogosítás pedig azt jelenti, hogy aki ilyet kapott, annak a kijelölése indoklás nélkül írásban bármikor visszavonható, és a kereskedőt is felmondási idő nélkül kitehetik a boltból.

Koncessziós engedélye – december 16-i adatok szerint – 5051 dohányboltnak van, kijelöltként pedig 644 trafik üzemel az országban.

5695 dohánybolt van az országban, ez a szám pedig azt jelenti, hogy a 2013-as átrendeződés óta soha nem volt ilyen kevés.

2013-ban 5972 trafik volt,

2014-ben már 6355,

2023 novemberében 5797 dohánybolt üzemelt,

2024 végén 660-nal kevesebb helyen lehetett dohányterméket vásárolni.

Mindeközben rohamosan nő azoknak a településeknek a száma, ahol nincs dohánybolt.

2022-ben még 554,

2023-ban 603,

2024 végén pedig már 675 helyen nem volt.

Mindegyik érintett település község, ahol egyre nagyobb az elnéptelenedés, és nem éri meg fenntartani a dohányboltot még akkor sem, ha kocsmákban működtetik azokat – ez utóbbiakból is eltűnik az élet már.