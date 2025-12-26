Hajnalban bombariadó miatt kellett intézkedni két, Ukrajnából Magyarország felé tartó vonaton – erősítette meg a MÁV a Telex megkeresésére. Az ukrán hatóságokat még azelőtt értesítették, hogy a szerelvények átlépték volna a határt.

Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, ezt követően kiderült, hogy a fenyegetés hamis volt. A Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatok jelentős késést szenvedtek. Az utasokat Magyarországon leszállították, és átvizsgálták őket.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a riasztások alaptalannak bizonyultak: sem robbanószerkezetet, sem más veszélyes tárgyat nem találtak. A fenyegetés egy ismeretlen telefonálóhoz köthető.