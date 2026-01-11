A Polgári Bank ügyfelei hivatalosan is a MagNet Bankhoz kerülnek át 2026. február 28-tól – derül ki a két pénzintézet honlapján közzétett tájékoztatásból. Az Index beszámolója alapján az átállás egyik legfontosabb eleme, hogy a Polgári Bank megszünteti a jelenlegi bankkártyaszerződéseket, így az általa kibocsátott kártyák és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások legkésőbb 2026. február 26-ig használhatók.

Az új, MagNet Bankos kártyákat és a hozzájuk tartozó PIN kódokat 2026. január 12-től lehet átvenni a jelenlegi Polgári Bank-fiókokban. Az új kártyák aktiválásáról az ügyfeleknek külön nem kell gondoskodniuk: ha a kártyát február 26-ig átveszik, a MagNet Bank automatikusan aktiválja azt.

Az összeolvadás időszakában a MagNet Bank szünnapokat is tart. Az átvett ügyfelek számára újdonságot jelenthet, hogy míg a Polgári Bank korábban nem rendelkezett mobilbanki alkalmazással, addig a MagNet NetBank és MobilBank szolgáltatásai számukra is elérhetővé válnak. Az összeolvadást követően a MagNet Bank országszerte 29 bankfiókkal és további 16 ATM-mel működik majd.