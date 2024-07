Az idén 46 balatoni strand jelentkezett a Kék Hullám Zászló minősítésre, amelyen a bizottság szigorú szempontrendszer alapján vizsgálta meg, egytől öt csillagig értékelve a strandokat.

A helyszíni bejárásokon megnézték például a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét (parkoló, járdák, vizesblokkok, vízbejutás lehetősége), a környezet állapotát (virágosítás, gyep, meder állapota), a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) is odafigyeltek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát, fontosnak tartva a helyi termékek jelenlétét és az újragondolt, vagy megújított étel-ital választékot. Mindezek alapján

a Balaton Legjobb Strandja 2024. címet a gyenesdiási Diásdi Játékstrand nyerte el. Öt csillag minősítést pedig 28 strand kapott.

A Balatoni Szövetség idén egy új különdíjjal kívánta felhívni a figyelmet a strandok digitális megközelíthetőségére, melyet új szempontként jövőre beépítenek a pontozásba is. Az Okos Strand különdíjat idén a Vonyarcvashegy Lido Strand nyerte el, de Okos Strand minősítő oklevelet a Csopak Községi Strand, valamint a Siófok Nagystrand is kapott.