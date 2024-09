A bankok általában óvatosan kezelik az ártéren elhelyezkedő ingatlanokat, valamint a biztosítási lehetőségek korlátozottsága is gátat szabhat a hitelnyújtásnak.

A pénzintézetek számára a fedezet elfogadásánál az egyik legfontosabb tényező, hogy a hitel biztosítékaként felajánlott ingatlan mennyire kitett zónában helyezkedik el.

Az ártéri ingatlanokra a bankok egyáltalán nem adnak hitelt vagy nagyon óvatos hitelezési gyakorlatot alkalmaznak.

Ezen belül is a mentesített ártéren lévő ingatlanokat részesítik előnyben, vagyis azokat, amelyek védelméért minősített elsőrendű árvízvédelmi töltés felel.

Csak azok a folyó vagy patak parti ingatlanok minősülnek ártérnek, amelyeket árvízveszély fenyeget. Az ártéri jelölés az ingatlan tulajdoni lapján is látható. Ha az adott településen az árvízvédelem megfelelő, akkor a tulajdoni lapon nem szerepel ez a megjelölés.

A money.hu szakértője szerint a pénzintézetek eltérően járnak el a szóban forgó ingatlanok finanszírozása kapcsán:

egyes bankok automatikusan kizárják az olyan ingatlanokat, amelyek a tulajdoni lap szerint árterületen fekszenek;

más bankok esetében egyedi elbírálás alapján engedélyezhető a fedezet elfogadása, ha a kockázatelemzés alapján az ingatlan még így is megfelelőnek bizonyul;

bizonyos pénzintézeteknél az értékbecslés eredményét a jelzálogbanknak is jóvá kell hagynia, vagyis akár alacsonyabb hitelbiztosítéki értéket is megállapíthat a bank, ha az ingatlan ártéren található, így a hitel összege is ennek megfelelően alakulhat.

Korponai Levente, a money.hu vezetője azt mondta:

A biztosítás megléte kulcsfontosságú: csak abban az esetben fogadható el ugyanis bármelyik ártéri ingatlan fedezetként, ha megfelelő biztosítás köthető rá.

Már pedig ezek a területek fokozott kockázatnak vannak kitéve az áradások miatt, ami jelentős anyagi károkat okozhat az épületekben és a berendezésekben. Nem is minden biztosító vállalja a kockázatot egy ilyen ingatlan biztosítására. Ezért az ingatlanvásárlás előtt elengedhetetlen először alaposan tájékozódni a biztosítási lehetőségekről és azok feltételeiről.

Ha ugyanis nem köthető az ingatlanra biztosítás, akkor hiába lenne pozitív a hitelbírálat, nem fog teljesülni a folyósítási feltételként előírt lakásbiztosítás

- emelte ki a szakember.

Amennyiben az adott ingatlanra megfelelő biztosítás köthető, illetve a bank kockázatelemzése elfogadhatónak ítéli meg, van lehetőség a hitelezésre ártéri területen is. Ahogyan azonban a hiteleknél, úgy a biztosításoknál is előfordulhat, hogy egyik biztosító nem köt biztosítást, míg a másik pedig igen, vagyis

fontos, hogy ne elégedjünk meg egyetlen ajánlattal.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy előfordulhat akár olyan helyzet is, amikor a tulajdoni lapról még nem törölték az ártér/nagyvízi meder jelölést, holott az árvízvédelmet időközben kiépítették. Ebben az esetben az érintett hatóságnál lehet kérni, hogy intézkedjenek a tulajdoni lapra történő átvezetéséről is, hiszen finanszírozás szempontjából ez a módosítás meghatározó jelentőséggel bírhat.