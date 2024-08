A tendencia már az ezredforduló óta csökkenő: a szűk negyed évszázaddal ezelőtt meglévő mintegy 42 ezer hektár almaültetvény zsugorodott a mai méreteire,

Magyarországon a 2023. évi adatok szerint 20 609 hektáron folyt almatermelés.

A termés mennyiségére is a visszaesés jellemző hosszú távon: az ezredforduló körüli 1,0 millió tonnás

terméspotenciálunk mára mindössze 500-600 ezer tonnára zuhant, de az időjárási károk miatt még ezt a potenciálunkat sem sikerült kihasználni az utóbbi években.

A termésmennyiség az utóbbi években jelentős ingadozásokat mutat, ami elsősorban az időjárási káreseményekkel (döntő részben a tavaszi fagyokkal) van összefüggésben - számol be a fejleményekről az Agrárszektor.

A 2022. évben az elmúlt három évtized egyik leggyengébb termését éltük meg: mindössze 280 ezer tonna volt a szüretelt mennyiség.

A legnagyobb termesztőkörzetünk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 15 136 hektár almaültetvény található itt, ami a jelenlegi termőfelületünk háromnegyede. Kiegészülve Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék 1 705 hektárnyi termőfelületével, az észak-keleti országrész adja a hazai almatermő felület bő 80 százalékát.

A statisztikák alapján hazánkban egyre többen hagyják abba a kertészeti termelést.

Az ágazat állapotát és jövőbeli tendenciáit nézve

valószínűsíthető, hogy a termőterület hozzávetőleg évi ezer hektáros csökkenése a következő pár évben is folytatódhat vagy akár fel is gyorsulhat, ami egyúttal a terméspotenciált is csökkenti.

Már mintegy 6 000 hektár almaültetvény áll ökológiai (bio) művelés alatt, átállás alatti vagy átállt státuszban. Valószínűsíthető, hogy az almatermő terület ezen 30 százaléka relatíve alacsony terméspotenciállal rendelkezik, tekintettel arra, hogy gyakorlati tapasztalatok szerint javarészt az idősebb vagy gyengébb kondíciójú ültetvények kerültek át az ÖKO programba.