Scarlett Johansson, Cate Blanchett, az REM zenekar és Jodi Picoult is azon több száz hollywoodi színész, zenész és író között van, akik támogatják azt az új kampányt, amely azzal vádolja a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeket, hogy „ellopják” a munkáikat - olvasható a The Guardian cikkében.

A „Stealing Isn’t Innovation” (A lopás nem innováció) elnevezésű kezdeményezés csütörtökön indult, és mintegy 800 alkotó, valamint zenekar áll mögötte. A kampány nyilatkozata szerint

a technológiai vállalatok amerikai alkotók műveit használják fel mesterséges intelligencia-platformok építéséhez „engedély és a szerzői jogi törvények tiszteletben tartása nélkül”.

A közlemény hangsúlyozza: „Művészek, írók és alkotók minden területről összefognak egy egyszerű üzenettel: a munkánk ellopása nem innováció. Nem fejlődés. Ez lopás – egyszerűen és világosan.”

A nyilatkozat arra szólítja fel az AI-fejlesztő cégeket, hogy kössenek licencmegállapodásokat és partnerségeket a kreatív iparágakkal, és elismeri azokat a vállalatokat, amelyek már ezen az úton járnak. Az OpenAI – a ChatGPT fejlesztője – megállapodásokat kötött több tartalomtulajdonossal, köztük a Disney-vel és a Guardian újsággal, míg a Warner Music Group licencszerződést kötött a Suno nevű AI-alapú zenegenerátorral.

Ugyanakkor a szerzői jog továbbra is az egyik legvitatottabb kérdés a mesterséges intelligencia területén, mivel a ChatGPT-hez hasonló chatbotokat vagy a Grok Imagine-hez hasonló képgenerátorokat működtető modellek hatalmas mennyiségű, a nyílt internetről származó adat felhasználásával készülnek. A kreatív szakemberek szerint a technológiai cégeknek engedélyt kellene kérniük az ilyen tartalmak használatához – és hozzájárulás esetén díjazásban is kellene részesíteniük az alkotókat.

Az OpenAI és más AI-vállalatok azzal érvelnek, hogy az online elérhető anyagok felhasználása „fair use”-nak minősül, vagyis egy olyan amerikai jogi doktrína alá esik, amely bizonyos körülmények között lehetővé teszi a szerzői jog által védett művek engedély nélküli használatát.

Tavalyig több tucat per indult az Egyesült Államokban a mesterséges intelligencia és a szerzői jog kérdésében.

Scarlett Johansson 2024-ben került bele az AI körüli vitákba, miután az OpenAI hangasszisztense az ő hangjára emlékeztető hangot használt. A színésznő akkor úgy fogalmazott, hogy „megdöbbent, feldühödött és hitetlenkedve áll” a történtek előtt. Az OpenAI ezt követően eltávolította a hangot a ChatGPT-ből.

A nyilatkozat további aláírói között szerepel Joseph Gordon-Levitt színész, Vince Gilligan, a Breaking Bad alkotója, valamint Cyndi Lauper énekesnő is. Gilligan tavaly úgy jellemezte a mesterséges intelligenciát, mint „a világ legdrágább és legenergiaigényesebb plágiumgépe”.