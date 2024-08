Garázdálkodó vaddisznók okoznak bosszúságot a Balatonfenyvesen: kutyákra is rátámadtak, a termést is megdézsmálják az udvarokon, számolt be az esetről az Economx, az RTL Híradó alapján.

Már a vaddisznók is a Balatonnál nyaralnak



Balatonfenyvesen egyre többen találkoznak az állatokkal, amelyek jönnek-mennek a településen.

Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere azt mondja: már korábban kezdeményezték a gyérítést, de idén lecsúsztak róla. Április és október között nem lőhetik ki az állatokat, így az idei szezont már velük kell végigcsinálni.

Egy szakértő szerint nem kell félni a vaddisznóktól, de fő az elővigyázatosság.

„Sajnos a vaddisznók megjelenése települések környékén és azokon belül valóban egy gyakori problémává vált. Mindennek két oka lehet, az egyik az, hogy a nagyragadozók ismételt megjelenése miatt a zsákmányállatok beljebb húzódnak az emberek közelébe. Másrészt az is igaz, hogy a vadon élő állatok zavartalan területei folyamatosan zsugorodnak, hiszen az emberek által lakott zónák bővülnek” – mondta Varga László hivatásos vadász azenkutyám.hu érdeklődésére.

A szakértő szerint nem kell félni a vaddisznóktól, fütyüléssel, hanghatással könnyen elriasztható az állat, ugyanakkor a találkozás különösen veszélyes, ha