Pintér Sándor tárcavezető hétfői sajtótájékoztatóján közölte: a Boris-ciklon jelentős károkat okozott az utóbbi napokban Európában, a Duna kilépett a medréből, a ciklus hatása pedig hamarosan eléri Magyarországot is.

Leszögezte, hogy Orbán Viktor elrendelte egy árvízvédelmi operatív törzs létrehozását és hangsúlyozta, hogy akár helikopterrel is beszállhat a mentésbe a Magyar Honvédség, mi több, a büntetés-végrehajtás is részt vehet a védelmi munkálatokban – írja a HVG.

Pintér Sándor azt is hozzátette, hogy az egészségügynek is talpon kell lennie, hiszen akár sérülések is lehetnek. Szerinte lehetőséget adnak az előkészületek arra, hogy a Dunát és annak mellékfolyóit a medrében tartsák, ugyanakkor ha ez nem lehetséges, akkor felnyithatják az ideiglenes tárolókat, hogy ne lakóterületekre öntsön a víz.

A belügyminiszter arra kérte az önkormányzatokat, hogy állítsanak fel védelmi bizottságokat, ezekhez biztosítani fogják a szükségleteket és az önkénteseket is fogadják. Hozzátette: a helyzetre tekintettel minden külföldi programját lemondta.

Hétfő éjfél óta a Duna minden budapesti szakaszán is harmadfokú árvízvédelmi készültség lépett érvénybe, a rakpartokat is lezárják hétfő estétől, Karácsony Gergely főpolgármester szerint a hét második felében az évtized legnagyobb árhulláma érkezik felénk.