Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nyugat felől átmenetileg szűnik a havazás, majd a déli óráktól dél felől újabb hullámban érkezik kiterjedt csapadékzóna - északnyugaton a legkisebb a csapadék valószínűsége. Vastag hótakaró kialakulására a déli és keleti országrészben van nagyobb esély, éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 cm hóréteg is összejöhet, összességében arrafelé vastag, 20-30 cm-es hótakaró is összegyűlhet. Az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben az Észak-Dunántúlon, estefelé északkeleten a megerősödő szél hófúvást is okozhat.

A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan megmarad, az utakra fagyhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között várható. Késő estére -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet - közölte a HungaroMet.

Szerdán átmeneti szünetekkel sokfelé számíthatunk havazásra, ugyanis térségünk időjárását továbbra is egy mediterrán ciklon alakítja majd. Többfelé lehet élénk, erős az északias szél, ami hófúvásokat okozhat. A legalacsonyabb hőmérséklet -8 és -2 fok között alakul. Napközben mindenhol fagypont alatt maradhat a csúcshőmérséklet, -6 és -1 fok között alakulnak a maximumok.

Csütörtökön nyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Viszont kezdetben a Dunától keletre sokfelé havazhat, majd délután keleten, északkeleten számíthatunk még további havazásra. Az északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, így hófúvás továbbra is kialakulhat. Kora reggel -12 és -4, napközben -5 és +1 fok között alakulhat a hőmérséklet, északnyugaton mérhetünk fagypont feletti maximumokat.

Pénteken ismét megnövekszik a felhőzet, és napközben egyre többfelé számíthatunk csapadékra. Havazásra, havas esőre, esőre és ónos esőre is fel kell készülni. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a légmozgás. Erős fagy várható reggel, a kevésbé felhős tájakon -15, -20 fok köré is lehűlhet a levegő. Napközben -9 és +2 fok közötti maximumokra van kilátás - olvasható az Időkép előrejelzésében, amely térképen mutatja, hogy hol havazik éppen Magyarországon.