A havazás miatt sárga figyelmeztető jelzés van érvényben 13 vármegyében, négyben pedig az ónos esőre figyelmeztetnek, derül ki a HungaroMet oldalán.

A tájékoztatás szerint a hétfő reggeli, fagyos idő után napközben sem várható jelentős felmelegedés: a maximumok 0 fok körül alakulnak. A déli, délnyugati határnál már több helyen hull a hó, a dél felől érkező csapadékzóna napközben egyre nagyobb területre hozhat havazást. Kedd reggelig az ország déli felén várható a legtöbb hó, nagyobb területen akár 10 cm-t meghaladó hóréteg képződhet, míg észak felé haladva csökkenő mennyiségek valószínűek: a középső országrészben 5-10 cm, az északi megyékben 1-5 cm hó hullhat.

A keleti és délkeleti tájakon a havazás mellett vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat: eső, havas eső és ónos eső is hullhat, kisebb körzetekben késő délutántól akár tartós ónos esőre is van esély.

Hétfő késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat, ami tovább fokozhatja a közlekedési nehézségeket.

Az Időkép oldalán ITT követhető a hóhelyzet.

Kedden is a felhőké lesz a főszerep, átmeneti csapadékszünetet követően napközben dél, délnyugat felől újra egyre többfelé várható havazás, északnyugaton van kisebb esély a csapadékra. Az északi-északnyugati szelet a Dunántúlon és helyenként északkeleten élénk, erős lökések kísérhetik, emiatt ezeken a tájakon hófúvás is kialakulhat. Kora reggel -8 és -1, napközben -4 és +1 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán átmeneti szünetekkel továbbra is sokfelé számíthatunk havazásra, ugyanis térségünk időjárását továbbra is egy mediterrán ciklon alakítja majd. Sokfelé lehet élénk, erős az északias szél, ami hófúvásokat okozhat. Napközben szinte mindenhol fagypont alatt maradhat a hőmérséklet, -6 és -1 fok közötti maximumokra van kilátás.

Csütörtökön nyugat, délnyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a havazás kelet, északkelet felé távozik, délután már csak az északkeleti határ közelében szállingózhat a hó. Az északnyugati szél még többfelé élénk, erős lesz, így hófúvás továbbra is kialakulhat. Kora reggel -12, -4, napközben nyugaton -1 és +3, máshol -7 és -2 fok közötti értékeket mérhetünk - közölte az Időkép.