Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők brüsszeli ülése után pénteken hajnalban arról számolt be, hogy az Európai Unió (EU) vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében egy eladósodást jelent.

„Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni”, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, és amely azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be arra, hogyan kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent - ismertette a részleteket a kormányfő az MTI tudósítása szerint.

Orbán Viktor közölte: az ukrán igény az, hogy az unió adjon a következő tíz évben 800 milliárd dollárt, és ezen túl még egy 700 milliárd dolláros hadikiadásra is szükség lesz.

„Mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt”, hogy azt hittük eddig, az unió majd próbál esetleg kifarolni, vagy valamit lágyítani, csökkenteni, de nem. „Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet” - fogalmazott a kormányfő.

Kiemelte, a parlamenti választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van. Hiszen szerinte az említett dokumentum leírja, hogy 2027-ben csatlakoznia kell Ukrajnának az EU-hoz. Tehát nemcsak 800 milliárdról beszél, hanem a csatlakozás időpontjáról is, és Magyarország ezt ellenzi - szögezte le.

Mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az unióba, ellenezzük az ukránok tagságát. A Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás legyen.

Közölte, az Európai Bizottság az új uniós költségvetésből rengeteg pénzt adna Ukrajnának, azaz nem külön hitelfelvétellel, hanem az unió költségvetéséből oldanák meg Ukrajna pénzügyi támogatását. „Mi ezt szeretnénk megakadályozni. Mi nemzeti kormányt akarunk Magyarországon, amely nem fogja támogatni Ukrajna csatlakozását, és nem támogat olyan költségvetést sem, ami a pénzt Ukrajnába akarja küldeni” – húzta alá.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten. „Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről” – fogalmazott a miniszterelnök, majd úgy folytatta: „ez ott van az amerikaiak jegyzetei között, és ott van a mi munkafüzetünkben is. Lesz békecsúcs Magyarországon. Hogy kettő- vagy hármas kompozícióban, azt nem tudjuk.”